La Nazionale femminile a Malaga per difendere il titolo europeo

Comincia l’avventura europea per le Nazionali di basket della Fssi, decollate ieri pomeriggio alla volta di Malaga, in Spagna, dove domani si aprono i campionati Europei con la cerimonia inaugurale. La Nazionale femminile del Dt Beatrice Terenzi va a difendere il titolo conquistato a Pescara nel 2021, un oro che è stato l’apice della storia di questa squadra fondata a Pesaro e sostenuta da Ranocchi Software, fedele main sponsor, Bcc e Fondazione Meuccia Severi.

Il debutto delle ragazze di coach Sara Braida è fissato per il 23 giugno contro la Turchia.

"Un avversario storico, contro il quale abbiamo combattuto tantissime volte dal 2011, quando siamo nate come selezione azzurra, in poi - ricorda Beatrice Terenzi -. Dopo l’oro di Pescara e l’argento conquistato alle Deaflympics del 2022 in Brasile, l’anno scorso tornare dai Mondiali di Creta con il quarto posto, la classica medaglia di legno, ci è bruciato parecchio. Per cui a Malaga puntiamo a tornare sul podio: questo gruppo ha ancora tanto da dare, nonostante siano passati tre anni dal trionfo assaporato nell’ultima edizione degli Europei". Gruppo super consolidato, capitanato da Simona Cascio, presente in squadra fin dalla fondazione. C’è la novità dell’italo-americana Andrea Theresa Amati, play classe ’90, che ha preso il passaporto italiano e potrà dunque esordire nelle fila azzurre: un rinforzo utile per compattare il pacchetto esterni del team.

Un volto nuovo tutto da scoprire anche nella Nazionale maschile del Dt Tommaso Caroli, che farà debuttare a Malaga l’italo-cinese Jian Feng Kao, un lungo di quasi due metri, pesarese di adozione: "Sono nato a Bologna da genitori cinesi, cresciuto nelle giovanili della Virtus - racconta -. A 18 anni ho ottenuto la cittadinanza italiana, poi ho sempre giocato fra C2 e D. Sono arrivato a Pesaro nel 2011, ho giocato con Basket Giovane, Montecchio e Asd Vuelle B". Perfettamente inserito nel tessuto cittadino (la moglie ha un negozio in via Branca), sarà il pivot titolare degli azzurri. L’Italia maschile, ancora guidata da coach Alessandro Tumidei, farà il suo debutto oggi contro la Spagna padrona di casa. "Abbiamo rinnovato tantissimo il roster e ci siamo attrezzati per migliorare il settimo posto dell’ultimo europeo e cercare di strappare il pass per le Olimpiadi di Tokyo, che sarà concesso alle prime quattro" dice il Dt azzurro. Il capitano della squadra è Luca Bovolenta, che gioca in serie C.

