La Nazionale sorde a Lignano per lanciare un messaggio

La Nazionale di basket sorde, vice-campione olimpica, comincia il percorso di avvicinamento verso le prossime Deaflympics, che si svolgeranno a fine novembre a Tokyo. Prima del raduno multi sport di Milano del prossimo week-end, in cui si ritroveranno insieme anche la Nazionale di volley femminile e quella di calcio maschile, oggi le azzurre del Ct Sara Braida saranno ospiti a Lignano Sabbiadoro per un evento molto interessante.

La Nazionale è stata invitata per la prima volta in Friuli Venezia Giulia dall’Associazione Endometriosi FVG Odv e Salve Comunicazione che hanno organizzato l’evento "UN-ENDO", strutturato in due momenti: stamane a mezzogiorno l’amichevole contro una squadra del territorio, il BFC Conegliano, match che s’inserisce nell’ambito del torneo di basket "Memorial Bortoluzzi Trofeo ButanGas" organizzato dall’United Eagles Basketball Cividale. Alle 18, invece, un momento di confronto e approfondimento sui temi dello sport e della salute, con interviste e testimonianze di sportivi d’eccezione al quale parteciperanno anche le azzurre: il talk sarà condotto dalla giornalista Marina Presello e da Sonia Manente, presidente dei due sodalizi organizzatori, nonché ideatrice del progetto. Atteso anche il presidente del consiglio regionale Mauro Bordin.

"Abbiamo voluto coinvolgere la Federazione Sport Sordi Italia, che ringraziamo per la disponibilità dimostrata nell’accogliere la nostra proposta - dice Sonia Manente -, per evidenziare la forza e il valore del connubio tra sport, mondo della disabilità e sfera del femminile, interrelazione che da sempre sta particolarmente a cuore alla nostra associazione. L’essere donna ci lega in una missione di solidarietà e di impegno alla sensibilizzazione, per far uscire dall’ombra fenomeni e realtà sommerse che invece meritano tutta l’attenzione possibile. I nostri obiettivi sono quelli di promuovere la consapevolezza di genere, incentivare il coraggio e il senso di responsabilità".

E di coraggio capitan Simona Cascio e le sue compagne ne hanno da vendere: creando una squadra dal nulla nel 2011, sono state capaci in dieci anni di arrivare sul tetto d’Europa.

e.f.