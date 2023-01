La nebbia non ferma la Befana: è un pienone

di Tiziana Petrelli

Il freddo e la nebbia non hanno inficiato la buona riuscita della festa. Una piazza gonfia di famiglie con bambini ha accolto infatti ieri a Fano l’arrivo della Befana. Numeri e festa in stile pre Covid per l’epifania fanese, che dalla mattinata in aeroporto alla sera in piazza ha allietato grandi e piccini con tanti eventi per famiglie.

Dopo due anni di restrizioni e paure pandemiche, infatti, era tanta la voglia di tutti di tornare alla normalità, a partire dagli operatori dell’aeroporto Omiccioli e dai volontari della Pro Loco di Fano che hanno potuto finalmente riorganizzare la festa che conclude il ciclo natalizio per passare il testimone al periodo carnascialesco.

C’era infatti anche il Vulòn assieme alla vecchina dalle scarpe rotte e il vestito alla romana, a distribuire gratis a tutti i bambini presenti per ‘La Befana in piazza’ le 1200 calze piene di dolciumi.

Quando è iniziata la distribuzione, intorno alle 18, sono finite tutte in un lampo. La festa in piazza però si è accesa molto prima, fin dalle 15, con i Laboratori per bambini e i giochi di legno di una volta che hanno intrattenuto le famiglie nelle tre ore di evento e di fila per ritirare il tagliandino (uno per ogni bambino presente), con cui poi presentarsi dalle aiutanti della befana per ricevere una carezza e la tanto desiderata calza.

Nel mentre la befana ‘Diana’ coccolava i più piccoli all’ombra del teatro della Fortuna, facendo simpatici selfie con tutti loro: "Sono una befana moderna a cui piace essere sempre all’avanguardia" diceva a tutti con la sua vocina stridula.

Ma la festa in piazza è stata anche l’occasione per traghettare i festeggiamenti del Natale verso quelli del Carnevale, in programma a Fano con le sfilate del 5, 12 e 19 febbraio: la collaborazione con l’Ente Carnevalesca ha permesso infatti a tanti di tesserarsi per avere poi sconti sui biglietti d’ingresso alla manifestazione 2023 ma anche di partecipare all’estrazione (mercoledì 11 gennaio) di una postazione getto, nella prima sfilata, messa in palio nel concorso riservato ai nuovi soci che si è concluso proprio ieri. Mentre i tesseramento continua… Ma è stato lo spettacolo di magia del mago Zio Potter che ha più incantato i bimbi, tanto quanto la mattina la sorpresa di vedere le befane discendere veramente dal cielo.

All’aeroporto di Fano, infatti, il Fly Fano Team è tornato ad organizzare con grandissimo successo di pubblico "La befana vien dal cielo" uno spettacolo in cielo ed uno in terra, con lo show delle Cheerleader, del Kung Fu e degli aerei in miniatura del Club di Aeromodellismo… che è poi terminato con l’atterraggio in pista delle befane (i paracadutisti esperti dello Sky Team Fano) che una volta sganciato il paracadute hanno imbracciato la scopa per donare cioccolata e caramelle a tutti i bambini.