La neve se n’è andata, ma quella nuova è dietro l’angolo

La neve che aveva deliziato i suoi appassionati per le festività natalizia non c’è più. Le temperature decisamente alte di questi giorni hanno contribuito allo scioglimento del manto nevoso e gli impianti del Monte Nerone e del Catria, sono giocoforza, chiusi. Sul Nerone però sia ieri che oggi (domenica) sarà aperto il Rifugio Chalet Principi Corsini e nella splendida sala ristorante in stile montano o all’aperto (tempo permettendo) grazie alla bellissima terrazza panoramica, si potranno degustare i prodotti tipici del territorio marchigiano, cucina tradizionale, storicamente apprezzata.

"La storia di questo luogo è iniziata oltre mezzo secolo fa da un piccolo gruppo di appassionati dello sci – ricorda Edmondo Luchetti, apprezzato studioso di storia locale –. Nei primi anni è stata difficoltosa la partenza: problemi da risolvere, tecnologie poche e diverse da oggi, varie gestioni che si sono susseguite, dall’ultimo trentennio con una gestione continuativa la cosa è andata man mano crescendo, stabilizzandosi, migliorando nel servizio e nell’offerta turistica. Nel 1989 quando si decise di aprire il rifugio la domenica a pranzo, il primo incasso fu di 36mila lire. Dal rifugio iniziale, ci fu negli anni ’70 un primo ampliamento e già era molto, successivamente si demolì il nucleo iniziale ormai vetusto e si ricostruii nella forma che tutti abbiamo conosciuto. Ma se tutto ciò è stato possibile, oltre ovviamente all’impegno di coloro che iniziarono l’avventura, non va dimenticata la figura del principe don Tommaso Corsini di Firenze, proprietario di Monte Nerone che benevolmente e gratuitamente concesse all’epoca l’uso dei prati per la pratica invernale dello sci, e il terreno per la costruzione del rifugio".

Il 19 luglio del 2017 un tremendo rogo mando in fumo il Rifugio e gli oltre 50 anni di lavoro e di fatiche; quattro anni dopo nel maggio 2021 ci fu l’inaugurazione del nuovo complesso. Purtroppo a causa della mancanza di neve e delle previsioni meteo gli impianti e il Rifugio Monte Catria Cotaline 1.400 ieri e oggi saranno chiusi. Le previsioni meteo vogliono la caduta di neve fresca per circa 25-30 centimetri durante la notte tra oggi e lunedì. Vedremo se saranno azzeccate.

am. pi.