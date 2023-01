La neve si scioglie e le frane prendono il via Gambini: "Molti fronti aperti, risolveremo tutto"

Lo scioglimento della neve ha lasciato a Urbino e dintorni delle amare sorprese. Sono quattro le frane principali verificatesi nei giorni scorsi nel territorio comunale. Abbiamo fatto il punto della situazione col sindaco Maurizio Gambini, che ha seguito in questi giorni le situazioni più critiche assieme all’ufficio tecnico. La frana di via Sasso, che ha lasciato quattro aziende senza accesso ai capannoni, è quella che preoccupa di più.

"Era uno smottamento – dice il sindaco – noto da anni, che però era stabile da molto tempo. Diverse settimane fa si era evidenziata qualche crepa nel terreno. Ora purtroppo l’ampia zolla ha ceduto interessando sia uno spiazzo comunale, sia i terreni privati circostanti, fino alla strada in questione che è stata chiusa. Sentite le ditte, ci siamo subito messi in contatto col curatore fallimentare che gestisce il capannone soprastante, il quale si è dimostrato disponibile a concedere il passaggio degli scoperti. Per cui oggi (ieri, ndr) ho emanato un’ordinanza urgente per velocizzare il tutto e da domani (cioè oggi, ndr) il passaggio dovrebbe essere percorribile".

Ma risolto il problema del collegamento, rimane la frana. "Stiamo lavorando per effettuare accurate relazioni geologiche che ci aiuteranno a procedere con un successivo intervento, vedremo in che termini. Intanto abbiamo chiuso per precauzione il nostro deposito che come la strada presenta crepe nel terreno". Altro cedimento, a pochi metri dalle mura cittadine, è quello di via dei Morti. "Quello è un versante che spesso cede, ma i tecnici dicono che non desta preoccupazione. Certo è che la posizione e il parcheggio a pochi metri non consentono ulteriori frane future, per cui ho dato indicazioni all’ufficio tecnico affinché elaborino un progetto di consolidamento con idonee reti e geostuoie. A breve finiremo di rimuovere la terra". Le criticità però sono anche nelle frazioni. Prosegue il sindaco: "A Torre San Tommaso c’è una piccola frana su strada, che rimuoveremo facilmente. Invece in via Montepolo c’è stato un importante cedimento di un versante che ha fatto scivolare la strada giù verso il fiume. Abbiamo dovuto chiudere la strada e i residenti purtroppo sono costretti a passare per Canavaccio o Fermignano".

La soluzione qui è più difficile: è allo studio un bypass a monte, perché non è possibile ripristinarla in sede. "Le criticità sono molteplici – chiude Gambini – ma non ci scoraggiamo, le risolveremo".

Giovanni Volponi