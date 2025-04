La New wave fiorentina, dai Neon ai Litfiba

Ultimo appuntamento “live & talk” Seventy Mood della stagione invernale, domani alle ore 18,30 a Spazio Webo, dove Edoardo Mensitieri dialogherà con Bruno Casini, promoter, scrittore e primo manager dei Litfiba (foto, Piero Pelù), sino all’album “Desaparecido” di cui ricorre il quarantennale.

Si racconterà cosa successe a Firenze negli anni Ottanta quando nacque la New wave, un fenomeno musicale camaleontico, in quella città ancora attivo, florido e creativo. Ci sono i Diaframma di Federico Fiumani, che stampa libri di poesia e fa dischi, i Neon che suonano più all’estero che in Italia, i Pankov che suonano negli Stati Uniti e all’interno di queste band ognuno ha attivato una carriera solistica, come Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti, ex cantante dei Moda. Poi, ovviamente, ci sono i Liftiba e Piero Pelù, i rappresentanti più noti e famosi di quel movimento di cui Bruno Casini, autore del libro “In viaggio con i Litfiba”, ci racconterà aneddoti, retroscena inediti e curiosità.

Ci si immergerà in quel fantastico “Rinascimento Rock” come lo ha definito Casini nel suo libro “New wave a Firenze. Anni in movimento”, per poi apprezzare il grande tributo live ai Litfiba della talentuosa band fiorentina Litfibhard. Ingresso con consumazione obbligatoria.

