La Nigeria e le migrazioni. Incontro con gli esperti

Lunedì prossimo alle ore 17.30 l’auditorium di Palazzo Montani Antaldi, in via Passeri a Pesaro, ospita un incontro promosso da Amnesty International e Limes Club Pesaro dal titolo "Nigeria, migrazioni andata e ritorno". Intervengono alla serata Clara Spagnoletta, responsabile di Amnesty International per l’Africa Occidentale e meridionale ed Elena Tanzarella, vice responsabile di Amnesty International per l’Africa Occidentale. L’incontro di lunedì pomeriggio è organizzato in collaborazione con diversi enti: Fondazione Cassa di Risparmio, Società pesarese di Studi Storici, Unilit (Università libera itinerante collegata all’Università degli studi di Urbino Carlo Bo) e Società Operaia di mutuo soccorso di Pesaro.