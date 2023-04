La nostra bandiera: i perché dei colori

Il 17 marzo le classi prime hanno incontrato l’avvocatessa Giulia Cometti, che è stata molto coinvolgente, mentre spiegava alcuni articoli della Costituzione italiana, guidandoci a comprendere alcuni concetti importanti. I colori della bandiera rappresentano il verde delle nostre pianure, il bianco, la neve delle Alpi, il rosso, il sangue versato per unificare l’Italia. La Costituzione è stata scritta dai padri costituenti (anche il padre dell’attuale Presidente Sergio Mattarella), dopo la II Guerra mondiale nel 1946. Ci ha colpito la loro affermazione: quello che è successo non dovrà mai succedere alle generazioni future! I primi 12 articoli sono i più importanti, il primo recita: “l’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro …”.

Altri due articoli sono molto interessanti: il terzo che tratta il principio di uguaglianza, l’undicesimo che dichiara che l’Italia ripudia la guerra. Tante idee sono state espresse: ognuno è libero di professare la propria religione, l’Italia protegge il territorio, monumenti e musei e li rende accessibili a tutti, promuove la cultura. Ci sono diritti inviolabili come salute e istruzione e quindi con questa non si permette il ritorno del Fascismo e della dittatura; il potere di scelta appartiene al popolo. In conclusione ci ha ricordato la data del 2 Giugno, giorno del referendum in cui ha vinto la repubblica, quando le donne hanno votato per la prima volta.

Classe 1ª A secondaria “L. Pirandello”