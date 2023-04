La nostra bellissima esperienza da ‘Apprendisti Ciceroni’

Il 25 marzo ci siamo cimentati come “apprendisti ciceroni” del Cantiere Navale Rossini, eccezionalmente aperto per le giornate Fai di Primavera. Siamo stati incaricati di accogliere e introdurre i visitatori, illustrando l’evoluzione del porto dalle origini ai giorni nostri. Nelle settimane precedenti abbiamo avuto la possibilità di prepararci facendo un sopralluogo guidati da Alexandra Williams (Special Projects Manager del cantiere) che con la sua competenza e professionalità ci ha condotti alla scoperta di questa realtà a noi sconosciuta. Prima però, in classe, abbiamo studiato lo sviluppo urbanistico della città di Pesaro concentrandoci sulla zona portuale e in particolare su quegli aspetti che hanno portato all’attuale conformazione e interessano ancora oggi chi si trova a operare nell’area. Abbiamo così ripercorso la storia del Porto, situato alla foce del fiume Foglia, sul quale venne fondata dai Piceni l’antica città. Sin dagli albori il Porto ha avuto un importante ruolo d’interscambio tra la costa e lo sbocco del Foglia e, in epoca romana, è diventato un vero e proprio porto commerciale, che ospitava navi mercantili e militari. Una costante per tutte le epoche è stato il problema dell’insabbiamento della foce, che spostandosi a causa delle piene, ha costretto ad una continua manutenzione del porto; fino al 1860 quando, dopo l’ultima rovinosa alluvione, la parte terminale del fiume è stata deviata scavando un nuovo alveo più a nord. Si è realizzato dunque il porto a due sbocchi come si presenta ancora ai giorni nostri: il Porto Nuovo a ponente e il Vecchio a levante.

Classe III