La nostra boxe in un museo "Coppe e trofei storici da mostrare ai pesaresi"

di Giorgio Guidelli

L’ultimo round del Circolo, il primo round della Memoria. Quella che, puntuale, edulcora la morte. Da quando la boxe doc è stata messa all’angolo da riforme e discipline satellite, anche le sue espressioni sono diventate dei fossili. Solo da ammirare e ricordare. Ed è quello che è accaduto in via Cecchi, dove nella notte dei tempi si ritrovavano i signori del pugilato nudo e crudo, quelli che contavano davvero: Belligotti, Mongaretto, Vitarelli e, ovviamente, un altro mare di pesaresi che restano scolpiti nella memoria.

Allora, tra i deus ex machina della nobile arte pesarese, c’era anche un grande senatore Dc che sosteneva questo sport con tutta la passione che aveva in corpo. Passione poi traghettata sui ring di tutto il mondo anche da capitani d’impresa locali che tutti ricordano. Perché questa città è stata sport. E tra gli sport più in voga, in testa alla hit parade, c’è stato proprio il pugilato, sponsorizzato da marchi memorabili e noti in tutta la Penisola che produceva. La chiusura del Circolo di via Cecchi, per chi non se n’è accorto, rappresenta la calata del sipario su un mondo cittadino che non c’è più. E’ l’estinzione di un’epoca ma anche delle figure che l’hanno scandita. Così il pugilato ha fatto la fine di un telefono fisso in una casa: è stato messo all’angolo. I cimeli di via Cecchi sono finiti però nelle mani di appassionati, quelli dell’Activa Kombat di Pesaro, che pazientemente hanno ricevuto i vecchi trofei. Racconta Mattia Tarini: "Con un cacciavite mi sono messo lì, con pazienza, e l’ho rimessi in sesto. I gagliardetti erano messi veramente male. Però, ecco, i trofei sono qui". Indica un castello di coppe che parlano. Un po’ come dei soldatini di piombo, ma pieni d’anima e di voci sopite, che mormorano d’un tempo glorioso ma che a nessuno interessa ricordare più. Eppure, ieri mattina, i nostri smartphone sono squillati.

Vecchi sportivi (e non boxeur) hanno chiesto perché quel simbolo avesse chiuso. E dove fosse finita la tradizione pesarese che può essere accomunata a basket e motori e che, di brutto, surclassa il calcio o altri sport nati in zona Cesarini. Poi c’è stato pure chi ha chiesto al Carlino materiale informativo.

Tarini guarda e riguarda quei trofei che lui ha avuto il pregio e la sensibilità di recuperare: "Mi piacerebbe realizzarci un museo. Un museo da mostrare ai pesaresi. Lo vorremmo fare perché questo è materiale prezioso, che va raccontato e spiegato. Noi siamo disponibili a creare questo museo della boxe pesarese". Simboli, sono simboli. Come le strutture: la Carducci, il Benelli e non solo. E raccontano delle radici: Trebbi Riziero, i fratelli Cioppi, Della Santina, Otello Vitarelli, Anteo Zacchini, Gualtiero Bezziccheri e moltissimi altri, con i maestri Lorenzo Bononi ed Ideale Naccari. Poi la valanga dell’età aurea (impossibile elencarla tutta) e le ultime star, quando già la boxe iniziava a cambiare. Il pugilato pesarese ha ruggito come i motori. Un pugno nello stomaco, dimenticarsene.