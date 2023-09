La nostra riviera diventa la capitale dell’hockey in carrozzina elettrica

Questo fine settimana Marotta sarà la capitale del wheelchair hockey (l’hockey in carrozzina elettrica), in virtù dell’ottava edizione del ‘Torneo dell’Amicizia’, che si svolgerà al palazzetto dello sport ‘Tre Ragazzi’ di viale Europa. Patrocinato dal Comune, l’evento vede l’organizzazione dalla Uildm (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Ancona e dell’Asd Dolphins del capoluogo regionale (società sportiva per atleti su carrozzella), con la collaborazione di Avis Servizi Mondolfo, Croce Rossa e Pro Loco ‘Tre Colli’. Il via stamattina alle 9,30 con la presentazione delle squadre, accompagnate dal corpo bandistico ‘Santa Cecilia’.

Quattro le formazioni che si confronteranno sul campo: la Dolphins Ancona, la Blu Devils Genova, la Madrax Udine e il Wolves Bareggio (Mi). La kermesse prevede un girone all’italiana, che decreterà l’accoppiamento delle semifinali, previste per domani dalle 16, con a seguire le finali. In occasione della cerimonia di premiazione, il Comune di Mondolfo riceverà dal presidente della cooperativa sociale ‘Bandiera Lilla’, lo stendardo per l’anno 2023: un riconoscimento attribuito ai comuni che si sono distinti per l’accessibilità e l’inclusione delle persone con disabilità, in particolare dal punto di vista turistico. "L’amministrazione comunale ringrazia le società, le associazioni e i volontari impegnati nell’organizzazione dell’importante evento". s.fr.