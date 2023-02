"La nostra riviera ha bisogno di più carabinieri"

"Il territorio di Mondolfo-Marotta ha bisogno di un incremento dell’organico dei carabinieri e se per raggiungere il risultato è necessario accorpare le nostre due stazioni bisogna percorrere anche questa strada". E’ la netta posizione del leader del gruppo di opposizione consiliare ‘Futura’, Anteo Bonacorsi, che argomenta: "Gli ultimi fatti di cronaca, conclusisi con la brillante operazione dei carabinieri che la scorsa settimana ha portato a sgominare una banda di pericolosi trafficanti di cocaina che avevano scelto Marotta come loro fulcro operativo, dimostrano una volta di più che questo lembo di Valcesano ha dei problemi molto seri. Lo spaccio e il consumo di stupefacenti, a questi livelli, sono indici di una società malata e questa malattia è ormai diventata cronica, nonostante gli sforzi e gli ottimi risultati ottenuti dai militari, ai quali va il nostro ringraziamento incondizionato. Stiamo parlando, però, di un’Arma che troppo spesso ha gli uomini contati". Bonacorsi snocciola i numeri: "Nel nostro Comune abbiamo due stazioni: quella del capoluogo, che è una stazione di prima fascia, con un organico previsto di 6 unità ed effettivo di 5; e quella di Marotta, di seconda fascia, con un organico teorico di 12, ma effettivo di 10. Ebbene, se si arrivasse all’accorpamento delle due stazioni, la nuova realtà, se non sbaglio, avrebbe una dotazione di 18 unità, estendibili, e quindi, rispetto alla condizione attuale, potremmo contare su almeno 3 militari in più e, soprattutto, raggiungere una copertura del territorio h24, con quattro turni giornalieri di 6 ore. Cosa che adesso non avviene mai".

"Ripeto, con le forze che hanno a disposizione e considerando che devono coprire anche servizi al di fuori dei confini comunali, i nostri carabinieri fanno tantissimo e meritano un encomio straordinario, ma un incremento dei loro organici è indispensabile e occorre perseguire tutte le strade per riuscire ad ottenerlo". Il capogruppo di opposizione consiliare conclude: "Purtroppo fino ad oggi, su questo fondamentale aspetto, abbiamo registrato la totale inerzia dell’amministrazione comunale, che un anno fa ha anche bocciato un nostro atto di indirizzo che andava in questa direzione. Forse non si è ancora capito che se vogliamo continuare a ‘vendere’ l’immagine di Marotta come località balneare a misura di famiglia occorre muoversi e anche farlo in fretta".

Sandro Franceschetti