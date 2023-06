"La nostra sanità ha bisogno di bravi dirigenti"

"L’Azienda sanitaria territoriale della nostra provincia necessita di molte competenze dirigenziali, perché è la più difficile da amministrare, dato che dovrà affrontare l’unione tra l’Azienda ospedaliera Marche Nord e il sistema di strutture dell’ex Area vasta 1". Lo sostiene Giorgio Cancellieri, consigliere regionale della Lega e medico, nel fare "i migliori auguri di buon lavoro" a Nadia Storti, appena nominata direttrice dell’Ast Pesaro e Urbino, "che ho avuto modo di conoscere come dirigente di grandi qualità e disponibilità nel collaborare per risolvere ogni tipo di problema", ha aggiunto il consigliere regionale.

Cancellieri non scorda però il recente passato, ringraziando "di cuore il dottor Romeo Magnoni per il lavoro svolto da direttore dell’AV1. In particolare in questo periodo da consigliere regionale tante volte mi sono avvalso delle sue competenze e della sua abilità nell’affrontare i problemi sanitari. Queste capacità, emerse ancora di più in periodi durissimi come l’emergenza covid, sono dovute alla sua fine conoscenza del territorio e della sua organizzazione sanitaria, nonché dell’aspetto giuridico. Magnoni ha saputo sempre rapportarsi con tutto il personale sanitario e amministrativo con cordialità, ma anche e soprattutto con schiettezza, cercando di risolvere i problemi di ciascuno e di sfruttare al meglio le capacità di ogni elemento a disposizione. Lo ringrazio ancora per aver un grande attaccamento al territorio, uno spiccato senso del dovere e spirito di servizio, sempre con umiltà, cosa mai scontata".

n. p.