"La nostra sanità programmi meglio le visite"

Il Tribunale per i diritti del Malato interviene con un lungo intervento sul caso di un paziente oncologico oncologico indirizzato al settore privato dall’operatore del Cuo, a cui non risultavano posti disponibili nel pubblico. E’ seguita – pubblicata sui media – la censura dell’assessore alla Sanità Regionale Saltamartini. Ed ora il Tribunale del Malato di Urbino, interviene sulal vicenda e dice cosa ne pensa.

"Seppur condivisibile la censura nei confronti dell’indicazione inappropriata dell’addetto al Cup – afferma il Tribunale –, l’ipotesi più probabile è che si sia trattato della risposta sconfortata ed istintiva di una categoria quotidianamente in prima linea di fronte ad una utenza sempre più insoddisfatta e in gran parte rassegnata. Meno condivisibile è il fatto che si imputino i drammatici disservizi del Servizio Sanitario Pubblico al sistema di prenotazione (Cup, liste di garanzia eccetera) quando la realtà è che mancava prima e manca tutt’ora un modello logistico che riesca correttamente a quantificare, qualificare e organizzare le prestazioni da erogare".

"Lascia perplessi lo sbalordimento dell’assessore che rileva prestazioni inserite per il 2025 quando la drammatica situazione degli improponibili tempi d’attesa è ben nota a tutti da tempo. La normativa prevede infatti che le prestazioni non disponibili al momento (priorità B e D), debbano essere trasmesse al servizio delle liste di attesa e inserite nelle liste di pre-appuntamento per essere garantite entro i tempi prescritti dal medico".

Il Tribunale per i diritti del Malato di Urbino "ha ricevuto varie segnalazioni relative a tale problema, ma nonostante il rapporto molto collaborativo con L’Urp e i gestori delle liste di garanzia della Ast1, i tempi per l’erogazione delle prestazioni sono risultati ben oltre quelli di norma. La Regione come monitora il funzionamento di questa procedura? Quali sono i numeri e gli effettivi tempi di risposta? Un buon sistema di controllo è imprescindibile per passare dallo “stupore“ alla messa in campo di soluzioni concrete ancorché perfettibili che in primis devono decongestionare il sistema. Se in un anno si prevedono 1.000 interventi con controllo a 60 giorni il sistema deve rendere disponibili 1.000 prestazioni a 60 giorni; e se si è già consapevoli che l’azienda sanitaria non è autosufficiente e dovrà reperirne una quota “sul mercato“ occorre una pianificazione anticipata affinché il sistema delle liste di garanzia sia efficace. Quali iniziative intende prendere la Regione relative alla appropriatezza delle prestazioni, fattore molto incisivo sulle liste di attesa, per responsabilizzare i medici prescrittori e soprattutto per sensibilizzare la cittadinanza quale soggetto attivo nel sistema sanitario? Non risultano del tutto risolutive le procedure di presa in carico soprattutto tra ospedali e ospedali della regione Marche".

E veniamo agli esempi pratici: "Due casi pervenuti al Tribunale per i diritti del Malato. Il primo: un signore di 40 anni operato nella Neurochirurgia di Ancona con eccellenti risultati clinici, dovendo effettuare una Tac cerebrale dopo 6 mesi si è sentito rispondere al Cup che non c’era posto. Secondo caso riguarda un bambino affetto da artrite reumatoide in carico al “Salesi“, struttura pediatrica altamente specializzata. Il bambino, alcuni esami importanti deve necessariamente eseguirli presso tale struttura, tranne una seconda visita oculistica di controllo che può essere effettuata presso l’ospedale di zona. E’ stata impossibile la prenotazione. Con l’impegno del Tribunale per i diritti del Malato, dell’Urp, e del medico del Distretto si è riusciti ad organizzare l’esame a Urbino nei tempi previsti. Questa, non può certamente essere una prassi abituale. Il sistema di presa in carico non avrebbe dovuto prenotare l’esame in termini di data, sede, orario? Non è forse auspicabile instaurare procedure sistematiche che portino ad un maggior dialogo tra le varie strutture?".

"L’assessore Saltamartini afferma che “è il sistema sanitario che deve richiamare il cittadino, non il contrario“. Lodevole. Il modello secondo il quale i medici richiedenti devono poter inserire direttamente la prestazione a sistema senza costringere il cittadino a passare per il Cup è una buona soluzione, peraltro già operativa nella vicina Emilia Romagna ed anche in alcune specifiche eccellenze locali. Per quanto detto, nel confermare all’assessore Saltamartini la nostra piena disponibilità a cooperare, auspichiamo un confronto diretto tra tutti gli operatori attivi perché solo questa è la strada per improntare soluzioni davvero efficaci. A tale proposito il Tribunale per i diritti del Malato di Urbino in collaborazione con altre Associazioni socio-sanitarie intende organizzare in autunno, una assemblea pubblica, come già fatto in passato, sulla problematica delle liste di attesa. Contiamo sulla sua presenza, sulle figure competenti e su quella della cittadinanza", conclude la nota rivolta all’assessore Saltamartini.