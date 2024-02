La nostra storia dal dopoguerra raccontata con gli archivi del Pci

Politica e storia in un appuntamento unico. Oggi pomeriggio al Cinema Nuova Luce di Urbino in via Veterani, dalle 18 alle 19,30, la Fondazione XXV Aprile organizza un Archiaperitivo. Dopo i saluti istituzionali del presidente Carlo Niro, lo storico Marco Labbate e l’archivista Matteo Sisti dialogheranno sulle fonti conservate negli archivi del Pci e dei suoi militanti, tra cui il senatore Egisto Cappellini. Saranno proiettati documenti utili a ricostruire il contesto storico, politico, sociale ed economico urbinate e italiano durante la Prima Repubblica e curiosità legate a personaggi che hanno fatto la storia di Urbino. Un momento unico tra storia e cultura uniti dal filo della politica custodita negli archivi. Un riflesso locale sulla storia nazionale.

Ma come nasce questo momento? Lo spiega Matteo Sisti, archivista e libero professionista, tra gli organizzatori dell’evento assieme Marco Labbate, ricercatore di UniUrb e vice direttore dell’Istituto contemporaneo di storia della provincia di Pesaro e Urbino. "L’iniziativa al Cinema Nuova Luce di Urbino chiude una serie di incontri realizzati negli ultimi anni a Fano e a Pesaro dalla Fondazione XXV Aprile di Pesaro, in collaborazione con l’Istituto di Storia Contemporanea della Provincia di Pesaro e Urbino. Insieme allo storico Marco Labbate, infatti, abbiamo cercato di valorizzare questa particolare tipologia di fonti, gli archivi del Pci della provincia di Pesaro e Urbino, favorendo un incontro diretto con il documento storico senza però rinunciare a ricostruirne il contesto in cui è stato prodotto. Per la prima volta approdiamo in un cinema (voglio ringraziare Marco Lazzari per la sua disponibilità) e gran parte dei documenti che proietteremo, ovviamente, sono legati alla città di Urbino dove il 20 febbraio 1921, è bene ricordarlo, si svolse il primo Congresso provinciale del Partito comunista d’Italia".

L’iniziativa, patrocinata dalla sezione Marche dell’Associazione nazionale archivistica italiana (Anai), fa parte del progetto “Partiti, movimenti e personalità politiche negli archivi di Urbino“, ideato e realizzato dalla Fondazione XXV Aprile, in collaborazione con l’Istituto di Storia contemporanea della provincia di Pesaro e Urbino (Iscop) e con il sostegno di Regione Marche.

La partecipazione all’iniziativa è riconosciuta mediante attestato valido ai fini della formazione in servizio dei docenti (per informazioni iscop76@gmail.com).

Francesco Pierucci