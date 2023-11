"La nostra via è troppo trascurata"

Cangiotti *

Domenica 5 novembre alle ore 15 una famiglia si preparava a partire con la propria autovettura e gli piombava addosso un lampione della luce pubblica alto circa 15 metri. L’incidente presenta delle caratteristiche allarmanti perché tutti i lampioni della luce situati in via Giannetto Dini sono in una condizione precaria, instabile perché completamente arrugginiti.

Un’incuria dell’amministrazione che mette a rischio l’incolumità e la vita dei residenti della via. Io come vecchio giornalista in questa denuncia rappresento i residenti di via Dini. Inoltre, questa via è stata abbandonata dall’amministrazione da tempo considerato che in essa sono ubicati due importanti alberghi, porta di ingresso della città di centinaia di turisti e studenti. Oltre il pericolo incombente dei lampioni della luce pubblica, nelle condizioni visibili in foto, la strada viene continuamente rattoppata in modo creativo con piccole colate di bitume: una toppa peggio del buco di alcuna efficacia visto la breve durata degli interventi e senza considerare che i residenti e i clienti delle strutture alberghiere portano nei propri ambienti il bitume.

Come elemento decorativo, è inoltre parcheggiata da tempo indefinito un rudere di auto abbandonata proprio di fronte all’accesso di una delle strutture alberghiere, nonostante che i residenti curino i loro giardini e il verde in modo esemplare. Tanto è vero che l’avvocato Fabrizio Marcucci Pinoli, intervistato, dichiara: "Per evitare il peggio ho verniciato con l’antiruggine alcuni lampioni della luce a mie spese". Quindi, con la determinazione della ragione i residenti sollecitano il sindaco Maurizio Gambini a intervenire al più presto per ripristinare la funzionalità e la sicurezza di via Giannetto Dini. Sollecito, inoltre, l’amico sindaco a porre una particolare attenzione anche per i vicoli del centro storico dato che l’etichetta di patrimonio dell’umanità non si riferisce solo al bellissimo palazzo Ducale e unico esempio rinascimentale in Italia ma anche al centro storico medievale, considerato che i turisti transitano solo in piazza della Repubblica e piazza Rinascimento. Questi vogliono essere utili solleciti a Gambini, che conosce il mio amore verso la città di Urbino, dato che per vari progetti ho collaborato con l’Università di Urbino e l’Amministrazione Comunale a titolo di volontariato.

* residente di via Dini, Urbino