La notte ’calda’ del giovane cestista. Picchia agente e finisce in manette

Stava litigando con la fidanzata. E’ un 19enne residente a Pesaro, che è passato dal litigio alle manette. Nel senso che dopo quel litigio, in breve tempo ha perso la testa ed ha picchiato un poliziotto che era intervenuto in ospedale per calmarlo. L’agente è stato colpito alla spalla con una pedata: da qui l’arresto del 19enne, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Ieri mattina è sceso dall’auto della Volante che lo stava portando davanti al giudice. Era seduto nei sedili posteriori della Giulia, con una qualche difficoltà: perchè è alto più di due metri. Fino a pochissimo tempo fa, approfittando dell’altezza, faceva il cestista, nelle squadre giovanili. Ha giocato in regione e anche nel sud d’Italia.

Ma torniamo all’inizio della storia.

Via Brandani, zona Pantano. Siamo intorno alla mezzanotte di giovedì. Il giovane cestista sta litigando per strada con un certo fervore con una ragazza, probabilmente la sua fidanzata. Qualcuno li vede, vede anche che la lite è molto concitata, forse teme che la cosa possa ulteriormente degenerare e chiama la polizia. Sul posto arriva la Volante ma anche una ambulanza. Perchè il giovane è molto agitato e serve un qualcosa per calmarlo. Il 19enne viene così portato in ospedale e qui gli viene dato un calmante. I poliziotti, oltre ai sanitari, continuano a restargli vicino, perchè hanno capito che la situazione è tesa. Infatti, all’improvviso il ragazzo perde il controllo e picchia con un calcio uno dei poliziotti della pattuglia alla spalla. Poi il giovane viene bloccato. Tanto basta però per arrestarlo: le accuse cono resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, visto che il poliziotto è ferito, anche se lievemente: si farà refertare, la prognosi per lui è di 3 giorni.

Ieri mattina il processo per direttissima davanti al giudice monocratico, in tribunale a Pesaro.

Il giudice ha convalidato l’arresto, e il legale del ragazzo, che è incensurato, ha chiesto i termini a difesa. Il processo si svolgerà il prossimo 5 marzo. Nel frattempo, il giudice ha disposto la remissione in libertà per il giovane.

ale.maz.