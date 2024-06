La notte degli archivi torna a illuminarsi con il tema delle passioni

Tre gli appuntamenti, tre luoghi diversi ma tutto in una sola notte è così che torna, venerdì 7 giugno con la sua settima edizione, ‘La notte degli archivi’ che quest’anno dedica l’intero programma al tema delle passioni. "Dedichiamo la notte degli archivi alla mostra su Luigi Guidi in quanto egli fu un uomo di passioni- afferma Sara Cambrini, direttrice dell’archivio di Stato Pesaro Urbino-. Per celebrare questa serata proponiamo tre iniziative diverse in cui a prendere parte sarà anche il filosofo Paolo Ercolani". Una serata che avrà inizio alle ore 18,30 nella sede dell’Archivio di Stato di Pesaro con una conversazione che condurrà il filosofo Paolo Ercolani dal titolo ‘il legame indissolubile tra passione e sofferenza’. Un’iniziativa in concomitanza con l’apertura serale della mostra Luigi Guidi che vedrà l’occasione di partecipare ad una visita guidata fino alle 21. Successivamente dalle 19,30 alle 21, al Centro di Ricerche Floristiche Marche, sarà possibile intraprendere una visita guidata all’Orto Botanico, l’Erbario e all’esposizione delle opere dell’Accademia di Belle Arti di Urbino e del Liceo Artistico Mengaroni. Alle ore 21 è in programma la proiezione del video documentario di Filippo Biagianti dal titolo ‘Sentieri di libertà’ e le letture di Giorgio Donini per celebrare il centenario della nascita di Franco Basaglia. Ultimo appuntamento, ma non meno importante, è in programma alle ore 21 nella Sala Giuseppe Di Vittorio della Cgil con l’inaugurazione della mostra Wolframo Pierangeli e a seguire subito dopo ci sarà la proiezione del docufilm ‘La grande Pica’ di Federica Petruccioli.

Ilenia Baldantoni