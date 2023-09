"La notte del coraggio" Camminata nel bunker

Si chiama "la notte del coraggio" e ricorda la breccia che venne aperta dai soldati canadesi del reggimento Perth nella Linea Gotica; il baluardo che i nazisti tenevano nel centro Italia per contrastare l’avanzata delle truppe Alleate.

L’evento è fissato per domani, venerdì 8 settembre, alle 20.30 con partenza dal bunker di Quota 90 e con visita dello stesso (in via Belvedere, Montecchio di Vallefoglia), poi la partenza della camminata verso il cimitero di guerra "Montecchio war cemetry" (Borgo Marcellino Montelabbate). Si concluderà l’iniziativa con l’arrivo a ’Quota 111’ e alle bandiere sopra il cimitero, che segnano la postazione dove saltò la Linea Gotica.

Una riproduzione, quindi, del sentiero che i canadesi percorsero nell’agosto del ’44 e dove l’associazione culturale "The Green Liners" rappresenterà i Perth.

L’arrivo a Quota 111 sarà accolto dalle musiche della "Gothic Line Band" di Mondaino che suonerà il repertorio anni ’40 di musiche storiche dell’epoca. La narrazione ed interpretazione degli eventi sarà invece affidata all’associazione della "Linea dei Goti" e all’associazione Combattenti Montelabbate.

"Un modo per ripercorrere quei momenti, interrogandoci anche sui periodi storici che correvano e che rappresentano il mondo attuale - spiega la presidente dell’associazione Combattenti di Montelabbate Antonella Terenzi -. Ma sarà anche l’occasione per intraprendere un cammino verso la libertà di ogni individuo, percorrendo gli sforzi di chi, grazie a forza e coraggio, ci ha resi liberi oggi".

Lorenzo Bianco, in rappresentanza dei Museo della Linea dei Goti di Montegridolfo testimonierà la vita del soldato Skaarup mentre l’associazione Combattenti di Montelabbate, nella persona della presidentessa Antonella Terenzi narrerà la storia.

La serata terminerà con la visione delle stelle sulla collina sopra Quota 111, organizzata dall’associazione "N.a.s.a. astrofili" di Senigallia.

Per chi non riuscirà a salire sulla collina a piedi, potrà direttamente raggiungere Quota 111 attraverso via Redipuglia a Borgo Marcellino in auto. All’arrivo ci saranno sedie e ristoro.