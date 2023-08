La “Notte del coraggio“ per rivivere la Linea Gotica

VALLEFOGLIA

Domani, 30 agosto, dalle ore 20,30, a quota 111, tra Osteria Nuova di Montelabbate e Montecchio di Vallefoglia, sarà la “notte del coraggio“. A chiamarla così è stata la sezione locale dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, guidata da Antonella Terenzi che da anni anni organizza la rievocazione storica di quanto accaduto la notte di 79 anni fa, quando il reggimento Perth dell’11ª Brigata di fanteria, quinta divisione corazzata canadese, difese il fronte alleato dai tedeschi.

"Col favore delle prime tenebre – è la ricostruzione storica fatta di quelle ore – i Perth, con un rapido e violento assalto alla baionetta, irruppero sulla postazione di Quota 111, ottenendo la resa immediata dei tedeschi che la presidiavano. Fu una breccia lungo la linea Gotica".

La rievocazione storica, aperta al pubblico, sarà animata dall’associazione storico-culturale “The Green Liners“. "Sarà un percorso quasi intimistico di cammino dal bunker di Quota 90, luogo del ritrovo posizionato oggi in via Belvedere a Montecchio di Vallefoglia – spiega Terenzi, presidente Ancr Montelabbate – per arrivare al cimitero di guerra, in località Borgo Marcellino a Montelabbate. Qui saranno resi gli onori alle tombe dei soldati per poi proseguire su un cammino al centro della collina che ci porterà a Quota 111 Linea Gotica".

Ieri, mentre Terenzi era intenta negli ultimi preparativi, è avvenuto un insperato incontro. "A rendere omaggio alla lapide del loro prozio – racconta – ho avuto modo di conoscere i discendenti di John Baptiste Huppie, ucciso in battaglia la mattina del 1° settembre 1944, durante lo sfondamento della linea gotica oltre quota 204. E’ stata una forte emozione, come sempre accade quando riflettiamo su quanti hanno sacrificato la vita per la libertà e la pace. Chi parteciperà si ricordi di indossare scarpe comode e di portare con sé torcia e una coperta".

