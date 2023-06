La notte romantica di Gradara sarà speciale: c’è Federico Moccia

Narrazione, musica, letture e l’autore di romanzi rosa Federico Moccia come special guest: la "Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia" di Gradara sarà una serata magica. Giunto alla sua ottava edizione, l’evento di domani promette momenti di romanticismo e spettacolo che faranno dell’amore il filo conduttore di ogni istante. La rassegna coinvolge tutti i 220 borghi più belli del nostro Paese, richiamando in media 500mila visitatori ogni anno. A Gradara si parte alle 19.30 con la presentazione del libro "Gli amori sprecati" di Aurora Bagnalasta, la cui prefazione è stata firmata da Federico Moccia, autore, regista e produttore che parteciperà all’evento in programma alla Rocca. Alle 21.30 spazio allo spettacolo di narrazione e musica ispirato alle storie d’amore medievali "Passione. Le storie di Giustino", a cura di Marco Giulio Magnani, con Monica Moroni e Raffaele Bifulco. L’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati: consigliata la prenotazione ai numeri 0541964673 oppure 3311520659. Per l’occasione la Rocca sarà a libero ingresso dalle 19 a mezzanotte. Ad arricchire il programma della Notte Romantica anche il flashmob "Unplugged", esibizione spontanea con strumenti musicali, il dessert "Pensiero d’amore" di Iginio Massari servito nei ristoranti che aderiscono all’iniziativa e l’immancabile bacio di mezzanotte accompagnato dal lancio di palloncini.

Si alza il sipario sulla "Notte Romantica nei borghi più belli d’Italia" anche a Vallefoglia, nei castelli di Montefabbri e Sant’Angelo in Lizzola. Il ‘Circolo Auser Insieme’ di Montefabbri e la Pro Loco ‘Prosantangelo’ di Sant’Angelo in Lizzola hanno organizzato per l’occasione un’apericena e una cena al lume di candela con degustazione di prodotti tipici locali. Per prenotare: Castello di Montefabbri, 339 3165237; Castello di Sant’Angelo in Lizzola, 348 3819256.

lu.ard.