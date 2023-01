La nuova aula Stem, prodigio di tecnologia

Alla media Olivieri è stata inaugurata l’aula "Stem", ovvero "Science, Technology, Engineering e Math" che racchiude al suo interno un’esperienza immersiva per tutto ciò che riguarda la scienza e la tecnologia e che da oggi sarà a disposizione di tutte le classi dell’istituto. "Dopo la vittoria riferita ad un progetto indetto dal Ministero, abbiamo deciso di investire nella realizzazione di questa nuova aula che è improntata sull’osservazione e manipolazione di oggetti e non solo". A spiegarlo è stata Flavia Farina, coordinatrice del progetto assieme alla collega Cristina Fucili che ieri, durante l’Open day della scuola, hanno anche inaugurato la nuova aula tecnologica davanti ad un gruppo di genitori e alunni.

La vera chicca della nuova aula Stem è la sua struttura principale che sorge al centro della stanza, l’installazione infatti si presenta circolare e a settori – viene chiamata anche "I Vulcani" – e permette, proprio per la sua forma, l’osservazione di piante e processi naturali grazie ad computer e proiettore, che a loro volta vengono collegati ad un microscopio, e rendono possibile l’osservazione di organismi naturali sotto un profilo scientifico. Inoltre, sempre la struttura verticale e circolare, permette a tutti i bambini di osservare, nello stesso modo, l’oggetto sottoposto a controllo.

"Oltre alla struttura circolare – ha proseguito Fucili - abbiamo inserito nell’aula anche una stampante 3D; dei tavoli per il tinkering (una metodologia didattica che si basa sulla sperimentazione e sull’esplorazione creativa al fine di trovare soluzioni ad un problema); dei piccoli robot che aiutano proprio ad esplorare il mondo manuale e poi il robot Nao che è invece riservato alle classi con bambini più grandi".

Soddisfatto il dirigente scolastico Flavio Bosio che ha tenuto però a sottolineare l’aspetto fondamentale delle radici: "Inauguriamo un’aula che rappresenta tecnologia e scienza ma per la nostra scuola e per l’istruzione dei nostri alunni siamo convinti che restano fondamentali azioni come la lettura e il conteggio. Abbiamo tanto da migliorare ma siamo sulla buona strada e facciamo, anno dopo anno, il possibile per rinnovarci tenendo sempre affianco a noi i valori della tradizione e della cultura".

