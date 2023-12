La nuova ’Card Capitale’. Apre le porte dei musei

Pesaro 2024 è pronta ad inaugurare la sua nuova ‘Card da Capitale’. Dal primo gennaio diventa valida un’unica Card che accompagnerà turisti e visitatori alla scoperta del circuito Pesaro Musei e delle altre realtà convenzionate del programma culturale durante tutto l’anno da Capitale 2024. "Uno strumento importante non solo per la città di Pesaro ma per tutto il territorio provinciale in quanto vuole valorizzare il circuito museale cittadino ma anche proporre un’offerta che si estende a tutti i 50 Comuni della Provincia collegati a Pesaro città della cultura", spiega Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza. Tante novità in arrivo con la ‘Card Pesaro Capitale’, che allarga la sua offerta culturale inserendo nelle proposte sia il Museo Diocesano e la richiestissima Chiesa del Nome di Dio. "Spero che questa collaborazione ci permetterà di aprire, ad un pubblico sempre più vasto, le chiese del territorio soprattutto la Chiesa del Nome di Dio che è un gioiello unico spesso sconosciuta dagli stessi pesaresi", aggiunge don Marco Di Giorgio, vicario generale. La Card vuole essere uno strumento di accesso ad un programma in crescita che tende ad accogliere sempre più le richieste dei visitatori.

"Oltre alla nuova convenzione con l’Arcidioces di Pesaro, nel 2024 partirà un nuovo orario che vedrà i musei più aperti fino a 2000 ore in più rispetto ad ora con la possibilità di prenotare, nell’area dedicata del sito pesaro2024.it con preavviso di 48 ore, un’apertura esclusiva durante gli orari di chiusura della struttura scelta", sottolinea Silvano Straccini, direttore generale Fondazione Pescheria.

La Card è acquistabile alla biglietteria dei Musei Civici e Casa Rossini oppure online sul sito https://pesaro2024.it/card/. Tre sono le possibili versioni: intera a 12 euro, ridotta a 7 euro e gratuita fino i 18 anni, per i soci Icom, i giornalisti muniti di regolare tesserino, disabili e accompagnatori, per gli studenti del Conservatorio G. Rossini e per i possessori della Carta Famiglia del Comune di Pesaro. La Card è identificata con QR-code e sarà valida dal momento di acquisto fino al 31 dicembre 2024. Dovrà essere stampata o conservata in digitale per poi essere esibita, assieme al documento d’identità, al momento di accesso. Per info 0721 387541- info@pesaromusei.it.

Ilenia Baldantoni