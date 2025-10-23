La nuova caserma è realtà. A Urbania taglio del nastro

Da ieri l’Arma dei Carabinieri ha una nuova caserma a Urbania. Attesa per oltre vent’anni, ora finalmente la nuova struttura sarà all’altezza dell’accoglienza delle forze dell’ordine che da qui avranno base per vigilare sui comuni di Urbania e Peglio. "Una caserma adeguata, funzionale e sicura - ha commentato il Prefetto di Pesaro e Urbino Emanuele Saveria Greco - che risponde alle esigenze operative. Oggi questa di Urbania è una delle poche strutture in cui è stato realizzato l’intervento di adeguamento sismico e che pone sul territorio una caserma altamente funzionale e conforme ai più recenti standard richiesti". L’iter di questa inaugurazione parte da lontano perché la struttura è stata chiusa e vuota più di vent’anni dal momento della sua costruzione. La storia la ricostruisce il sindaco Marco Ciccolini: "In tutti i miei anni in amministrazione non ricordo un consiglio comunale dove non si è parlato della caserma. Quando nel 2004 finirono i lavori - ricorda il sindaco Ciccolini - la ditta non riuscì a consegnare al Ministero la struttura, anche l’amministrazione comunale si mosse per cercare di essere d’aiuto ma per tanti motivi non si riuscì e tutto rimase fermo. Quando partì il mio mandato da primo cittadino ho voluto affrontare con forza la situazione e arrivare a una soluzione che si risolse con l’acquisto della struttura da parte del comune. Il 4 giugno 2021 riuscimmo a concretizzare l’acquisto e a far ripartire i lavori di restauro e le procedure per la consegna all’Arma, un’operazione costata 900mila euro tra acquisto e recupero. All’ingresso spicca una targa in ceramica donata dall’Associazione Amici della Ceramica che ci ricorda che i Carabinieri sono un presidio fondamentale che rimarcano la vicinanza dello Stato al cittadino. Per questo dico grazie ai Carabinieri di oggi e di ieri".

Il Generale Nicola Conforti, Comandante della Legione Carabinieri Marche, ha rivolto il suo pensiero ai ragazzi delle scuole presenti all’inaugurazione: "Questa caserma deve essere anche una casa per i cittadini, con un immobile rinnovato che presenta il massimo confort, con locali consoni e le predisposizioni tecnologiche. Questo nuovo edificio non è destinato solo per i Carabinieri ma deve essere un punto di riferimento per i cittadini che qui saranno accolti e ascoltati. I carabinieri sono qui al servizio della popolazione: non abbiate timore di suonare in caserma o fermare una pattuglia per strada, siamo qui per voi".

Andrea Angelini