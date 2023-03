"La nuova caserma Paolini? Sbagliato portarci i carabinieri"

Anche se ora è in giunta, l’assessore ingegnere Cora Fattori è ancora convinta che sia "sbagliatissimo" portare la caserma dei carabinieri all’interno dell’ex caserma Paolini, progetto che intende realizzare il Demanio e per il quale c’è già un corposo finanziamento. "Per definizione - commenta - uno spazio militare è uno spazio chiuso che ha necessità di sicurezza. Io invece avevo pensato a una struttura aperta alla città, di collegamento con il centro storico e funzionale ad esso, con 500 parcheggi su due piani". Sono passati più di 5 anni da quel dibattito. "Sono ancora convinta che non sia la soluzione migliore metterci i carabinieri - prosegue - per loro e per tutti. Fanno prima a comprare e sistemare quella in cui sono o farne una nuova in uno spazio simile, su una viabilità non cittadina, che gli consente di arrivare in poco tempo ovunque. Inseriti nell’ex Paolini si trovano a sbucare in via Negusanti, una via stretta, con una ciclabile, ambulatori medici, farmacia e negozi di vicinato. Una viabilità da centro storico, limitata dai grandi eventi come il Carnevale e dal traffico di viale Gramsci".

Nel progetto della Fattori, invece, si dava un senso al commercio del centro storico, realizzando quei parcheggi nelle vicinanze, tanto desiderati. "Buttando giù la casermetta del 49 che non ha un valore storico, si può realizzare una rampa e sfruttare al massimo l’interrato per i parcheggi". In qualunque altro modo i parcheggi si dimezzerebbero. "Non entro nel merito di quali uffici portare lì - conclude - perché ogni proprietà ha le sue esigenze. Ma quella del parcheggio è una cosa che urbanisticamente risolve il centro storico. Perché è inutile che diciamo che vogliamo il centro libero dalle auto se non pensiamo a parcheggi alternativi vicini". Dal momento che anche all’ex Agip al massimo ne verranno realizzati pochi.

Tiziana Petrelli