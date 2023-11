La nuova ferrovia non c’è, intanto però si fantastica sulla ’Green line’

Che fine ha fatto l’arretramento della ferrovia? Troppo presto per parlarne, così il Comune si focalizza sulla “Green line“ che sarà oggetto di un convegno nel 2024, nell’ambito dell’anno da Capitale. E’ quanto emerso ieri, a lato dell’annuncio, enfatico, fatto dal sindaco Matteo Ricci e dall’assessore Mila Della Dora, a seguito dell’approvazione in Giunta dello schema di protocollo di intesa tra il Comune e Ferrovie Stato, Sistemi Urbani, per la rigenerazione urbana connessa alla dismissione dell’attuale linea ferroviaria, nello specifico tra Fornace Mancini e Fosso Sejore (il percorso della Green Line, appunto, ndr). "Si tratta – spiegano – di un accordo importante per il futuro della nostra città, dal punto di vista urbanistico, ambientale e dei trasporti".

Come spiega Della Dora, "lo scopo del documento, che sarà firmato a Roma nelle prossime settimane, è infatti quello di definire un piano di azioni condiviso tra le parti, per la realizzazione di un seminario mirato alla valorizzazione delle aree riguardanti la conversione della linea ferroviaria dismessa".

Dopo l’annuncio dell’arrivo dei fondi destinati all’ammodernamento e al miglioramento della linea ferroviaria Adriatica (5 miliardi in totale ndr), nel quale rientra anche il nodo di Pesaro (1,8 miliardi dedicati al tratto marchigiano di Pesaro e Fano ndr), "questo protocollo ci permette di passare ad una fase più concreta: quella delle idee e della progettazione". Il documento sposa due volontà – secondo quanto riporta la nota dell’amministrazione comunale –: "Da una parte quella di Fs di velocizzare, dall’altra consentire alla città di trasformare gli attuali binari in una green line". Questa è da sempre nell’idea del sindaco Ricci che vuole fare "un’infrastruttura del benessere dedicata al trasporto pubblico locale elettrico. Sarà una lunghissima linea verde, dove potranno circolare mezzi elettrici pubblici, biciclette, pedoni. Sarà un progetto – dice Ricci – che comprenderà anche servizi da sviluppare lungo il percorso e la riqualificazione di edifici che si trovano lungo la ferrovia".

Il seminario svilupperà in due fasi – come continua la nota – . Queste avranno una durata di 5 giorni complessivi e si svolgeranno nei primi mesi del 2024, anno della Capitale Italiana della Cultura. La prima fase prevede il coinvolgimento di urbanisti, architetti e associazioni: rappresenterà un momento propedeutico alla redazione di un documento di indirizzo. Nella seconda fase si approfondiranno l’elaborazione di alcuni scenari di sviluppo urbano. Il Comune si avvarrà del supporto di un ente scientifico di ricerca, specializzato in trasformazioni urbane conseguenti a rifunzionalizzazioni di assi ferroviari in via di dismissione". Ai posteri l’ardua sentenza.

s.v.r.