La nuova piazza di Gabicce: "Intitoliamola a Gabellini"

Gabicce Mare ha una nuova piazza, quella di via Donizetti. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco Pascuzzi, la giunta e i consiglieri comunali, oltre alla famiglia Gabellini e diversi cittadini. Un progetto reso possibile grazie alla stretta collaborazione tra la concessionaria Volkswagen Augusto Gabellini e il comune di Gabicce Mare.

Dopo il taglio del nastro e la benedizione del parroco don Mario Guidi, l’inaugurazione ha visto un momento di festa con lo spettacolo a cura del Centro Studi Danza “La Nuova Accademia”. Presente l’artista Enko, nome d’arte dello street writer Michele Costa, che ha realizzato un’opera in onore de “Il Giardino delle Rose”, nome del complesso abitativo all’avanguardia appena realizzato.

La nuova piazza è stata concepita come "un luogo di incontro e di bellezza, dove i residenti e i visitatori – si legge in una nota del Comune – potranno godere di uno spazio pubblico accogliente e vivace. La piazza è stata progettata per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Gabicce Mare. La proposta del sindaco e dell’amministrazione comunale, accolta dalla famiglia Gabellini, è quella di intitolare la Piazza a Giorgio Gabellini, che ha dato tanto a Gabicce Mare e al territorio".

"Questo progetto è il risultato di anni di impegno da parte della concessionaria Volkswagen Augusto Gabellini e del Comune di Gabicce, il cui obiettivo comune è stato quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere la bellezza del nostro territorio", spiega la famiglia Gabellini. "Questo progetto si compone di unità abitative da 65 a 130 metri quadri, costruite con criteri qualitativi votati al design e alla sostenibilità con impianto fotovoltaico e solare termico, oltre al sistema di ventilazione meccanica controllata", aggiunge Alessandro Prioli, addetto alla direzione lavori.

"Un intervento importante che riqualifica un’intera area del quartiere di Ponte Tavollo – spiega il sindaco Pascuzzi – È bello vedere nascere nuove piazze, come luoghi di incontro. Ringrazio la concessionaria Volkswagen Augusto Gabellini e tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto".