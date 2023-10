"La nuova piscina? Forse a Natale"

"Tuffo a Natale nella nuova piscina di via Mattei". E’ l’augurio dell’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori che dovrà prendere in consegna, sotto forma di usufrutto, l’impianto sportivo costruito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Saltata l’inaugurazione a settembre, non c’è ancora una data certa sul taglio del nastro anche se la struttura (4 vasche a sfioro di cui una da 25 metri, due più piccole per l’acquagym e i bambini da 0 a 3 anni, e una per la riabilitazione) costata alla Fondazione 7milioni 200 mila euro dovrebbe essere ormai in dirittura d’arrivo.

"La struttura è stata collaudata – afferma il presidente della Fondazione Giorgio Gragnola – l’impianto funziona, le vasche sono state riempite, mancano solo le ultime certificazioni, indispensabili per ottenere l’agibilità, che deve rilasciare l’impresa". La preoccupazione dell’opposizione, emersa durante l’ultimo consiglio comunale, è che a questo punto l’interesse dell’Amministrazione comunale sia quello di posticipare "il taglio del nastro a giugno 2024, in coincidenza con le elezioni amministrative – così sostiene il consigliere di M5S Francesco Panaroni – e il tuffo inaugurale a settembre 2024".

Sollevato da Panaroni anche il tema della sicurezza per chi deve raggiungere l’impianto natatorio che si affaccia sulla trafficata e pericolosa via Mattei: "Per attraversare via Mattei non sono sufficienti le strisce pedonali, sarebbe stato necessario un sottopasso". Sono comunque partiti i lavori per la realizzazione del tratto di pista ciclabile (950 metri) che corre lungo via Mattei, a fianco della recinzione aeroportuale. Si tratta di un’opera di urbanizzazione a carico della Ggv Energy srl, la società privata che ha costruito, proprio in via Mattei, un impianto di distruzione di carburante. L’altro tratto di ciclabile, quello su via Papiria, ma sempre accanto la recinzione aeroportuale, sarà realizzato dal Comune. Qui si innesterà il ponte di attraversamento della superstrada e che fa parte della ciclovia del Metauro.

Anna Marchetti