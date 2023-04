La nuova piscina pronta a giugno "Ma il gestore arriva a settembre"

di Anna Marchetti

"Quando sarà pronto il bando per individuare il gestore della nuova piscina ?" Se lo chiede il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Giorgio Gragnola, visto che l’impianto è ormai terminato. Il bando comunale, però, non uscirà prima di giugno e si dovrà aspettare settembre per l’entrata in funzione della piscina. "A metà maggio ci sarà la consegna definitiva del manufatto e – fa presente il presidente Gragnola – appena individuato il gestore, l’impianto sarà consegnato al Comune". E ancora Gragnola: "Servirà un gestore capace perché si tratta di una struttura molto impegnativa e complessa. Stiamo parlando di una Ferrari che non può finire nelle mani di un neopatentato".

Un impianto costato alla Fondazione oltre 7 milioni di euro, di classe energetica A, formato da spogliatoi, uffici, caffetteria e ben quattro vasche: una più grande da 25 metri e tre più piccole di cui una destinata alla riabilitazione, con ingresso indipendente, e le altre due per la scuola nuoto e l’acquagym. Per accogliere gli spettatori e i genitori è stata prevista anche una tribuna con una capienza da 250 posti. L’impianto sarà affidato in usufrutto al Comune per 30 anni e quest’ultimo, a sua volta, lo dovrà dare in gestione ad un soggetto selezionato tramite gara pubblica per un numero di anni ancora da definire. La Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, per agevolare l’ingresso del gestore, ha perfino arredato la struttura con armadietti, panche, mobili per l’ufficio e il bar interno.

"Il bando di gara – assicura l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori – dovrebbe essere pubblicato all’inizio del mese di giugno: è in fase di predisposizione". Il Comune vista l’importanza della gara, per la preparazione del bando si è avvalsa della consulenza della Sg Plus Ghiretti & Partners con un incarico da 20mila euro più Iva. "Sulla base del conto economico – commenta Brunori – dovrà essere definito il numero degli anni di gestione. La mia indicazione è di creare le condizioni perché le tariffe al pubblico siano accessibili a tutti, compensando le entrate con servizi extra come il bar e la ristorazione e con spazi medici e riabilitativi".

Dal momento dell’entrata in funzione della nuova piscina, chiuderà la Dini Salvalai attualmente gestita dalla Fanum Fortunae Nuoto che parteciperà al bando. "Siamo consapevoli – commenta il presidente Giorgio Ricci – che si tratta di un impianto molto importante, ma se siamo riusciti a tenere in piedi una struttura con tantissime problematiche come la Dini Salvalai, saremo certamente in grado di gestire una piscina che va avanti da sola". Tra l’altro, in futuro qualora ci fosse la necessità di realizzare una vasca da 50 metri, l’impianto si potrà ampliare nel terreno adiacente. C’è grande attesa per la nuova piscina che il presidente Gragnola ha definito come "il più grande e impegnativo investimento mai realizzato dalla Fondazione". Un progettato presentato nel 2018 per un importo di 5 milioni di euro ma il costo, nel corso degli anni, è lievitato a causa di una serie di eventi legati al covid e alla guerra in Ucraina che hanno portato ad un aumento delle materie prime, al caro energia e con la pandemia al blocco del cantiere per ben due anni.