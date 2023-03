"La nuova Questura? Ormai è una leggenda

Gentile lettore, forse lei segue solamente le cose che la interessano maggiormente – è suo diritto – ma sarebbe bene sapesse che forse solo sul nuovo ospedale cittadino si sono spese tante parole come sulla sede della nuova Questura. Sono anni che le notizie in merito vanno e vengono come pendoli, che le vicende e le storie tornano come antiche leggende, che un personaggio o l’altro un partito o l’altro annunciano con fierezza che loro hanno risolto il problema della sede della nuova Questura. Perché riuscire veramente a costruirla sarebbe, per chi ci dovesse riuscire, come per i grandi cacciatori uccidere l’elefante bianco o addirittura Moby Dick, l’animale leggendario più bianco che che esiste nella fantasia di tutti noi. Al via tutti d’accordo sull’urgenza della nuova nuova sede della Questura, alla prima curva ognuno va per la sua strada. Tanto che nel normale cittadino è scattato questo automatismo: appena sente parlare di Questura gli viene un blocco allo stomaco, con stimoli un po’ strani. Altro dire non so. La nuova Questura dentro una delle caserme mi sa di scatola cinese o di matrioska, di gioco di prestigio. Il fatto che il terremoto le abbia dato una scrollatina non pare aver messo fretta a nessuno. Almeno per noi che guardiamo e vediamo da fuori.