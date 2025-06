La Nuova Real Metauro riparte. E prepara l’avventura in Promozione

La Nuova Real Metauro, neo promossa in Promozione, ha cominciato a programmare la nuova stagione iniziando, come voluto dal presidente Sella e dal vice Gambelli, a potenziare la società con l’inserimento di Euro Cerioni e Fabrizio Spadoni, uomini di calcio di assoluta esperienza e competenza. Il direttore sportivo Andrea Berloni in sintonia con il nuovo direttore tecnico Cerioni è partito dalla conferma dell’allenatore Andrea Ferri e del suo staff: il vice allenatore Giacomo Biondi Giacomo e il preparatore dei portieri Giacomo Bacciaglia. Ora Berloni è al lavoro per allestire la rosa giocatori adeguata al nuovo campionato: "La Nuova Real Metauro – spiega la dirigenza – vuole fare bella figura e prendersi le sue soddisfazioni. Ringraziamo i giocatori che per vari motivi hanno cambiato squadra e siamo contenti di quelli che andranno ad affrontare il nuovo campionato sposando il nostro progetto a cominciare dal capitano Giuliani e da bomber Bracci, da tanti anni cardini di questa squadra".

Questo i ruoli all’interno della società: presidente Diego Sella, vicepresidente Orlando Gambelli, segretario generale Ivan Rondina; medico sociale Fabrizio Spadoni, direttore tecnico Euro Cerioni, direttore sportivo Andrea Berloni, team manager Andrea Lazzari, collaboratori Flavio Biondi e Michele Fiorelli, responsabile dell’Under 18 Vincenzo Brescia, massaggiatore Arnaldo Bertozzi, magazziniere Urbano Carloni, custodi Massimo Furiassi e Fabrizio Falcioni. am.pi.