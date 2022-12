"La nuova sanità? Più spese e meno servizi"

"Dopo l’azzeramento del progetto del nuovo ospedale e la chiusura dell’azienda ospedaliera il prossimo colpo alla Sanità pesarese lo avremo sul budget della nuova azienda sanitaria. C’è da aspettarsi una nuova penalizzazione per il territorio della provincia". L’ex presidente regionale Luca Ceriscioli non si aspetta certo buone notizie per l’anno nuovo. "Vedo che è stato messo in piedi un sistema, quello delle cooperative, che fa spendere più soldi per ottenere meno servizi sanitari. E le cose non possono andare meglio".

A cosa si riferisce?

"Intanto alla proliferazione dei contratti con le cooperative dove si pagano i sanitari molto di più per lavorare molto meno".

C’è un’alternativa?

"Ovvio che c’è: rafforzare il servizio pubblico. Oppure ripartire con l’integrazione tra il pubblico ed il privato. Quello che si sta facendo di nuovo a Sassocorvaro dopo mesi di stop inutile e dannoso".

A dire la verità preoccupa di più il tema del budget...

"Mettere insieme l’Area Vasta 1 e l’azienda ospedaliera potrebbe avere un risultato di budget in perdita. Non è detto che in questo sistema uno più uno faccia sempre due".

Addirittura?

"In politica può succedere soprattutto quando ci si rende conto che non si paga pegno".

L’ultimissima novità sono le liste di attesa provinciali.

"Ecco, si cambia per non fare i confronti con il passato e soprattutto per tentare di confermare che la sanità appare più vicina alla casa dei cittadini. Se poi la cosa non funziona non è importante. Perché prevale il ragionamento “io ho l’ospedale e i servizi vicino a casa“. Non è importante se funzionano veramente o no".

Le liste di attesa provinciale saranno peggio di quelle regionali?

"Io chiedo ai nostri cittadini: preferiscono andare a fare visite o esami a Urbino o Pergola rispetto ad Ancona o la Romagna? La distanza è la stessa ma gli ospedali sono molto più forniti lungo la costa".

Torrette ad esempio è un bel totem...

"L’unico ospedale rimasto veramente regionale non entrerà più nelle liste d’attesa dei pesaresi. Le pare possibile? Ancona è la migliore e più fornita risposta possibile per la diagnostica di base. Ha un reparto di radiologia che è meglio della Nasa e non potrà essere utilzzato dai cittadini della nostra provincia. Eppure sulla carta metà delle prestazioni di Torrette dovrebbero essere regionali".

Quindi lei è molto critico.

"Le soluzioni altrernative ci sono: però devi fare i conti con la realtà che c’è e non con quella che avevi in testa e hai raccontato. E’ un po’ come la fantasia della politica di centro destra del “riapriamo i piccoli ospedali“ che è stata sbandierata in campagna elettorale e poi è risultata impossibile da fare. Ecco, mi pare che si vada avanti nella stessa maniera. Ora si punterà a tagliare il budget dicendo che la colpa è di quelli di prima, solo che a governare sono da due anni gli stessi".

Che fare?

"I consiglieri regionali di opposizione devono avere dati precisi, seguire ogni decisione, ribadire che non si può penalizzare ancora la sanità pesarese dopo quello che già si è fatto. Bisognerebbe anche che qualcuno paghi per le scelte che fa. Tagli compresi: l’allarme è rosso".