La nuova scuola media nel 2028. L’altra abbattuta, verde al suo posto

Avanza a grandi passi il progetto per la costruzione della nuova scuola media Lanfranco a Gabicce Mare. L’ordine del giorno della seduta di consiglio comunale che si terrà martedì prevede l’adozione della variante urbanistica con la quale verrà dato il via alla realizzazione di una nuova sede scolastica, prevedendo una progettualità molto diversa rispetto a quanto ipotizzato nei mesi scorsi. Accantonata definitivamente l’idea di ristrutturare l’edificio esistente che si trova in cima ad una collinetta in via XXV Aprile, si prevede adesso di costruire la nuova scuola in piano, occupando lo spazio dell’attuale parcheggio delle scuole, parte dell’area di sgambamento per i cani e di procedere di conseguenza con lo spostamento della sede della Protezione civile dall’attuale posizione alla zona sportiva del quartiere Tavollo.

Secondo quanto previsto dalla variante in adozione, il nuovo edificio avrà un indice di costruzione più basso rispetto a quello esistente e punterà ad elevati requisiti di sicurezza, sostenibilità ambientale e efficienza energetica, per un investimento complessivo di circa 5 milioni per coprire parte dei quali il Comune punta ad ottenere i fondi Gse legati alla produzione di energie rinnovabili.

"Già nella primavera del 2026 potrebbe essere aperto il cantiere - sostiene la sindaca Marila Girolomoni – per terminare, dopo circa 400 giorni di lavori stimati, per l’anno scolastico 2027/2028. La nuova scuola avrà 12 aule di cui una adibita alle attività di sostegno, 4 laboratori, 5 uffici per la segreteria e un’ampia aula di ingresso che può all’occasione diventare una vera aula magna. E’ un intervento che riteniamo di qualità, migliorativo rispetto alla ristrutturazione del vecchio edificio che avrebbe comportato comunque costi alti, superiori al milione di euro. In questo modo tra l’altro, mantenendo l’attuale scuola in funzione, potremo evitare di dover sistemare durante i lavori i ragazzi in strutture provvisorie".

Il destino della vecchia scuola è quindi segnato: verrà demolita e al suo posto si ipotizzano interventi di valorizzazione del verde scolastico su cui il Comune punta molto, tanto che – assicura la sindaca – non sono previsti abbattimenti delle alberature durante gli interventi. "Con questa nuova collocazione, ai piedi del bosco urbano Fiamme Gialle, i ragazzi avranno importanti spazi educativi e ricreativi interni ed esterni – sostiene la sindaca – da destinare ad una maggiore e sempre più importante socializzazione e integrazione scolastica".