La nuova vita degli hotel L’International sarà maxi Appartamenti all’ex Bussola

"Un cadavere in salotto". Chi vive, lavora e passeggia in via Nazario Sauro non ha potuto che convenire quanto degrado generi, la presenza, in prima fila vista mare, di un hotel cadente, chiuso da anni, come l’ex Bussola, poco distante da attività a cinque stelle, prossimo ad un paio di villini liberty e indubbiamente cazzotto in un occhio della passeggiata lungomare.

"Presto il destino dell’immobile cambierà totalmente, anche a beneficio dell’intero contesto" osserva l’assessore all’urbanistica Mila della Dora che martedì mattina ha portato in giunta il primo atto di una serie, in grado di trasformare l’ex Bussola, da struttura ricettiva in residenziale. In pratica l’hotel Bussola diventerà una palazzina con appartamenti vista mare. Nonostante i sei piani fuori terra, l’operazione, una volta conclusa, secondo l’assessore, non comporterà un incremento del carico urbanistico. Tradotto: nonostante la mole e quindi il numero di appartamenti ricavabili all’interno, non sarà necessario garantire ulteriori parcheggi alla zona. La proprietà, la ditta Silver Fox, ha presentato una richiesta di variante al piano regolatore per modificare la destinazione d’uso dell’hotel La Bussola, potendo garantire il contestuale trasferimento della capacità ricettiva su un altro hotel di proprietà: l’International di viale Leonardo da Vinci. Si può fare perché nel 2012 il Consiglio comunale diede un chiaro indirizzo per il potenziamento del settore ricettivo alberghiero in zona mare, vincolando qualsiasi trasformazione al mantenimento della cosiddetta capacità ricettiva: il numero complessivo di posti letto deve essere conservato. Applicato al caso in questione, quindi, sono state considerate la capienze dei due alberghi: nella relazione tecnica allegata all’istanza, a dimostrazione della capacità ricettiva attuale all’hotel La Bussola sono stati assegnati 56 posti letto e 65 all’Hotel l’International. Di conseguenza il progetto prevede un intervento contestuale di ristrutturazione dell’immobile di via Da Vinci, dalla cui demolizione e costruzione sorgerà un nuovo International da 121 posti letto. La trasformazione comporterà, a beneficio dell’amministrazione una fideiussione bancaria di 875.918 euro, pari al maggiore valore generato in capo all’immobile di via Nazario Sauro. Secondo quanto in delibera, i lavori all’International dovranno essere completati entro 5 anni dalla definitiva approvazione del Piano particolareggiato, altrimenti avverrà l’escussione della garanzia fidejussoria rilasciata. Le abitazioni che saranno realizzate all’ex Bussola non potranno essere inferiori ai 54 metri quadrati.

Solidea Vitali Rosati