La nuova vita del Parco Trulla Ora c’è anche l’anfiteatro verde

di Alessio Zaffini

Più vivo, fruibile, ricco di vegetazione ed accogliente: il Parco Trulla si arricchisce dell’anfiteatro verde posto al centro dell’area da sempre punto di riferimento per le famiglie di Pantano e della città. L’idea, nata dal Comune e finanziata con fondi regionali, ha subito trovato d’accordo il Quartiere 12, assolutamente soddisfatto del progetto: "È una bella giornata per il quartiere di Pantano – ha spiegato infatti ieri mattina Ezio Bracco, presidente del Quartiere 12 –. Si potrebbe dire che stiamo inaugurando un nuovo parco, perché è stato il nostro obiettivo sin da quando siamo stati eletti. Abbiamo voluto dare a quest’area verde un riscatto, dato che molto spesso è stata malvista, magari a causa della gente che ’bazzicava’ queste parti. Abbiamo vinto il bando partecipativo, completando quindi il parco con l’anfiteatro, ma anche con la palestra all’aperto che si torva qualche metro più avanti, nonché il cambio delle reti del campo da calcio; insomma, ci siamo voluti dare da fare. Da oggi, questo anfiteatro, questa palestra, rappresenteranno la bellezza di Pantano e la volontà di crescita di tutti noi". I fondi regionali, invece, sono stati stanziati grazie all’aiuto del consigliere regionale Nicola Baiocchi, anch’egli nato e cresciuto nella zona di Pantano: "Ho sempre vissuto in questo quartiere ed ho pensato potesse essere utile alla comunità avere un luogo d’incontro per famiglie e bambini – spiega Nicola Baiocchi –. Abbiamo concordato questo intervento in sinergia con il Comune, con gli assessori Pozzi e Belloni. L’intento è cercare di avere degli spazi per l’estate, magari per poter anche proporre spettacoli teatrali e magari anche mini-cinema all’aperto. Questo è un simbolo importante per questo quartiere, che merita di essere valorizzato come deve".

Soddisfatta anche l’amministrazione comunale: "Pantano è stato uno dei quartieri che ha meritato la riqualificazione – dicono Enzo Belloni, assessore all’operatività, e Riccardo Pozzi, assessore al fare –. È sempre stato visto come un posto malfrequentato, magari pericoloso. Abbiamo voluto togliere questa brutta nomea e farlo diventare un parco per tutti, che potesse accogliere tutti i cittadini per una passeggiata, per un pic-nic, senza la paura o le preoccupazioni. Piccoli interventi, piccole migliorie che hanno reso questo posto ancora più bello di prima".