"La pacatezza e la concretezza nel carattere dei marchigiani"

Il sindaco di Acqualagna Pier Luigi Grassi interviene sulle recenti consultazioni elettorali. "Lo stile amministrativo, la pacatezza e la concretezza sui temi caldi del dibattito regionale – dice il primo cittadino – hanno fatto la differenza e hanno permesso ad Acquaroli di vincere bene e soprattutto con quella sobrietà di comportamento che i marchigiani hanno lealmente ed obiettivamente preferito. Nulla era scontato, ma quando la politica sa parlare alla gente senza quel clamore assordante di chi ti vuol convincere di avere la verità in tasca, allora la gente ti offre fiducia e ascolto e ti sa sorprendere; perché ciò significa che la gente ha una identità di giudizio che va oltre agli schieramenti di partito e sa giudicare con quella obiettività che dà la speranza che la politica sia ancora uno strumento che può arrivare al cuore, più che alla pancia degli elettori".

"Oggi le campagne elettorali si fanno a colpi di spot – aggiunge – con messaggi che non tendono ad informare ma, molto spesso, sono offensivi, riduttivi, di nessuna validità progettuale ma che tendono a stimolare sentimenti di aggressività nei confronti dell’avversario. Se questa elezione doveva essere la santificazione della formula del Campo Largo stravincente secondo le aspettative, allora questa non si è vista, ma abbiamo assistito ad un fenomeno più interessante ed entusiasmante che dà fiducia nel futuro. Oltre alle alchimie di partito e di schieramento bisogna anche fare i conti con un sentimento identitario che i marchigiani hanno dimostrato di avere, preferendo un candidato pacato, non arrogante, ma è anche interprete di quella concretezza di cui abbiamo bisogno. Io credo – conclude il sindaco di Acqualagna – che sia il popolo marchigiano il vero vincitore di queste elezioni regionali, perché ha dimostrato che, oltre alle ricette propagandistiche che gli sono state propinate, ha scelto la moderazione dei toni, uno stile politico diverso che forse dovrà costringere qualche studioso di marketing e strategie elettorali a rivedere schemi e comportamenti nel manuale del buon politico moderno".

am. pi.