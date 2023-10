La Pace è un fine o un mezzo? Lo spiega Alfieri

"La Pace è un fine o un mezzo?" È questo il titolo della conferenza che terrà il professor Luigi Alfieri dell’Università degli studi Carlo Bo di Urbino alla sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro, in via Cairoli 53, oggi pomeriggio con inizio alle 17,30. Si tratta di un tema di grande attualità in questo momento storico, in cui dominano le guerre e gli assetti geopolitici stanno cambiando nello scacchiere internazionale.

Il professor Alfieri farà un’analisi che prenderà in considerazione anche gli aspetti filosofici del concetto di Pace, che tutto il mondo chiede, ad iniziare dal grido di speranza di Papa Francesco. Un grido che però, nella realtà, non riesce ad incidere negli egoismi umani e nella brutalità delle guerre. Basti pensare che al momento se ne contano, in tutto il mondo, ben 72. La conferenza sul concetto di Pace rientra in un ciclo di incontri a cura del responsabile culturale della Soms Paolo Montanari e del presidente Soms Emilio Melchiorri. Ingresso libero.

l. d.