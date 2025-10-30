La pace ha il volto di una neonata. Sarah, un ponte tra mondi diversi

Da ieri, la Caritas diocesana di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado ha una nuova, piccolissima inquilina: si chiama Sarah ed è la figlia di una ragazza pakistana ospitata dalla struttura, sul Colle dei cappuccini. La giovane madre frequenta il dottorato in Matematica all’Università di Urbino ed è arrivata in Italia a febbraio con un normale visto per gli studi. Due mesi dopo, si è accorta di essere nuovamente incinta del marito, rimasto in Pakistan con quello che fino a ieri era l’unico figlio della coppia. Tale novità ha reso più complesso il suo soggiorno, della durata prevista di tre anni: al settimo mese di gestazione, scaduto il contratto di affitto, ha chiesto aiuto all’Università per trovare una situazione che le permettesse di affrontare meglio la maternità.

L’Ateneo ha contattato i servizi sociali, che a propria volta si sono rivolti alla Caritas, dov’è stata accolta l’1 settembre. "Accogliere una madre musulmana in una struttura cristiana non è un gesto straordinario: è semplicemente Vangelo vissuto – commenta il direttore Luigi Fedrighelli –. È la traduzione concreta di quelle parole che tutti pronunciamo – "siamo fratelli sotto allo stesso cielo" – ma che solo la vita vera, fatta di mani tese e sguardi accolti, può rendere credibili".

La ragazza non riprenderà subito gli studi, avrà bisogno di qualche mese di maternità, ma poi lo farà. Nei suoi piani, però, ora c’è anche un ricongiungimento familiare in Italia, che è tutt’altro che semplice: "Per il momento stanno negando il visto a suo marito, perché lei si trova qui per ragioni di studio, lui invece non avrebbe questa motivazione – spiega Fedrighelli –. Il problema è burocratico. La situazione è complessa, ma stiamo cercando di aiutarla".

Ciò che resta, intanto, è la lieta notizia di una nuova vita, che la Caritas e il suo direttore hanno accolto con gioia e che aiuteranno a fiorire: "Sarah è un nome antico, che attraversa i secoli e unisce le fedi: ebraica, cristiana e islamica – dice il diacono –. È il nome di una donna che nella Bibbia rappresenta la speranza, la promessa compiuta, la madre di un popolo. È un nome che oggi diventa ponte tra mondi diversi. La nascita di Sarah ci ricorda che la pace nasca da gesti silenziosi e concreti. Oggi, in una piccola stanza della Caritas, tra coperte semplici e voci grate, la vita ha parlato più forte di ogni discorso e ha detto che la pace è possibile. Ha detto che la pace ha il volto di una bambina".

Nicola Petricca