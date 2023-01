"La Pala Montefeltro torni a Urbino"

"Finalmente parole chiare in merito al ritorno in Urbino della Pala Montefeltro". Giorgio Londei e Ferruccio Giovanetti, presidente e vicepresidente vicario di Urbino Capoluogo, commentano così le affermazioni di Vittorio Sgarbi, proferite martedì durante il bilancio di metà percorso delle Celebrazioni federiciane, sul capolavoro di Piero della Francesca. "L’opera dovrà tornare temporaneamente a Urbino", ha detto il sottosegretario di Stato alla Cultura. "Da sempre, noi auspichiamo il ritorno dell’opera, prettamente urbinate, in forma permanente o almeno per una mostra" affermano ora Londei e Giovanetti.