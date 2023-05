"La palazzina troppo alta, parcheggi pochi"

"La cittadella del basket? Impatta troppo. Tredici metri di palazzina al servizio degli impianti sportivi sono troppi, mentre i parcheggi per una così alta concentrazione di attività, sono troppo pochi. Inoltre una colonna così alta a ridosso di via Togliatti...". Giovanni Dallasta (foto), consigliere d’opposizione nel gruppo misto, si unisce al dissenso dimostrato dai residenti alla riunione del Consiglio di quartiere mercoledì sera. Durante l’incontro un signore ha espresso delle perplessità urbanistiche: "Per la nuova piscina, grande tre volte l’impianto originario – ha detto il residente – hanno dovuto prendere in concessione un’area privata per 99 anni, al fine di rientrare negli standard. Se quella volta non bastava il terreno per fare la piscina, come hanno fatto a fare nuova cubatura?". Il consigliere fuga ogni dubbio: "No, tutto regolare. I due complessi sono in un lotto, distaccato dalla piscina, che risponde agli standard".