La palestra colabrodo, ci piove da novembre

"I lavori tampone sul tetto della palestra, a detta del sindaco, dovevano iniziare subito dopo il secondo sopralluogo dei periti, svoltosi il 20 febbraio e durare una decina di giorni, ma siamo al 9 marzo e ancora non si è visto un solo operaio e, intanto, i nostri ragazzini delle medie e delle elementari continuano a non avere un luogo dove fare ginnastica e diverse associazioni sportive devono allenarsi e disputare le partite fuori comune".

E’ l’accusa del consigliere di minoranza Domenico Carbone, che torna sul tema del palazzetto dello sport ‘Martina Pagnetti’, chiuso, perché ci piove dentro, dal 22 novembre scorso. In vero dal 28 gennaio era stata trovata una sistemazione provvisoria per i ragazzini delle scuole, che potevano fare le ore di educazione fisica nel teatrino parrocchiale, "ma si è trattata di una scelta del tutto inadeguata – riprende Carbone -, tanto che, da ciò che mi risulta, i ragazzi delle medie non vanno più e la stessa decisione è stata presa per i bambini di quarta e quinta elementare, perché il teatrino è inadatto. Con la conseguenza che quando è bel tempo si fa ginnastica nel piazzale della scuola o nella pista polivalente vicina ai plessi, mentre se piove si rimane nelle aule.

Gli unici alunni che stanno usufruendo del teatrino sono quelli delle prime tre classi elementari". Quella del palazzetto (inaugurato nel 2008) è una storia tribolata, culminata con la chiusura per inagibilità stabilita dal responsabile dell’ufficio tecnico comunale Fabrizio Carbonari il 22 novembre; dopo che l’amministrazione aveva già iniziato un’azione legale nei confronti della ditta che ha realizzato la palestra, del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore, chiedendo un sopralluogo del Ctu (il consulente d’ufficio nominato dal giudice) e dei periti di parte. Da lì sono seguiti due sopralluoghi: uno dell’11 gennaio e il secondo del 20 febbraio. Dopodiché avrebbero dovuto iniziare i lavori tampone di 55mila euro, con il posizionamento sul tetto di una guaina isolante, fattibili in circa 10 giorni (in attesa dell’intervento risolutivo stimato in 330mila euro), ma ad oggi non sono neppure cominciati.

"Una storiaccia – riprende Carbone -, che diventa ancora più inaccettabile se si considera che come consiglieri di minoranza abbiamo fatto una richiesta di accesso agli atti il 26 gennaio e un’interrogazione il 28, per capire come stanno le cose, perché, sinceramente ci sembra difficile che il Comune possa ottenere qualcosa a distanza di 16 anni dall’apertura dell’impianto, ma ancora non abbiamo avuto risposta".

Sandro Franceschetti