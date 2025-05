La palestra di via Togliatti non sarà solo per il club di via Bertozzini

La palestra di via Togliatti, che diventerà un centro federale della Fip, dev’essere completata entro la primavera del 2026 per non perdere i fondi ottenuti grazie al Pnrr. Ma la volontà da parte dell’amministrazione è di concluderla entro la fine dell’estate per provare a metterla a disposizione già a settembre delle varie società sportive che potranno utilizzarla quando non sarà occupata da raduni o manifestazioni organizzati dalla Federazione Italiana Pallacanestro. Non è affatto detta, insomma, che una volta completata sarà a disposizione della Vuelle, come sperava la società di via Bertozzini, sia per questioni di orari ma anche per diminuire i costi che il club sostiene per allenarsi alla Vitrifrigo Arena: "Si tratta di un impianto sportivo comunale che l’amministrazione sta realizzando grazie al finanziamento ottenuto dalla Fip – precisa l’assessore allo sport Mila Della Dora –. Sarà quindi il Comune a concordare con la federazione come gestirlo nei periodi in cui non servirà a loro".

e.f.