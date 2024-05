La pallacanestro in lutto. Si è spento ‘Paparà‘ Paolini: "Grintoso, il vero capitano"

Se n’è andato l’alfiere per eccellenza del basket pesarese: si è spento ieri mattina Giovanni ‘Paparà’ Paolini. Aveva 87 anni. Play, cattivo, tignoso, non aveva paura di nessuno. Ha indossato la maglia della Vuelle per 19 anni consecutivi, dal campionato 53-54 fino alla stagione 1973-1974. Aveva vestito, anche se per una sola volta, la maglia Azzurra in una amichevole Italia-Spagna nel 1959. Leggenda metropolitana vuole che in un derby con la Virtus, alla sala Borse di Bologna, una di quelle partite calde dove il coro ‘Pescatori, pescatori’ era una storia per carmelitane, si tirò giù i pantaloncini e mostrò le terga al pubblico. Paolini era il basket pesarese, era il portabandiera di una scuola ed anche il rappresentante di un sentimento forte. I grandi li ha visti partire tutti: prima Riminucci quindi Bertini e Marchionetti, ma lui è sempre rimasto con la Vuelle. Ai suoi comandi anche un’altra generazione, quella dei Gurini, dei Cinciarini, Pulin, Ponzoni, Diana, Olivetti ecc.

E’ stato il punto fermo della Vuelle per 19 anni e dopo che ha smesso di giocare è stato anche allenatore della prima squadra, prendendo il posto di Jim Mcgregor nella stagione 1975-76. Una esperienza che aveva poi proseguito con la Delfino che nella stagione 1982 sfiorò la promozione in serie A. "Me lo ricordo con grande affetto – dice il suo vice di allora, Giancarlo Sacco – un personaggio davvero eccezionale, un grande dolore per me".

Giovanni Paolini, che ormai non stava più bene da qualche anno, fino a quando ha potuto non è mai mancato alle partite anche nel nuovo palasport. Chi ricorda bene Giovanni Paolini è Marcello Rivalta che lo ha avuto al fianco come giocatore, anche nella famosa partita giocata a San Pietro davanti a Papa Pio XII, e quindi come atleta quando Rivalta era diventato dirigente: "L’ho portato io al basket ed è arrivato in prima squadra dopo forse un anno di giovanili. Il vero grande rappresentante del basket di questa città. Era il vero capitano". Ieri anche la società ha ricordato la figura di Paparà.

Giovanni Paolini lascia oltre alla moglie Donatella, due figli Marco e Clara e la sorella Anna. I funerali lunedì alle 15 e 30 nella chiesa del Porto.