La Palomba ospita la 3° tappa di 'Pizze di Marca', degustazione di prodotti marchigiani

Il ristorante ‘La Palomba’ di Mondavio ospiterà venerdì la terza tappa di ‘Pizze di Marca, una regione nel piatto’. Iniziativa organizzata da Linfa - l’azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche specializzata nel settore agroalimentare – che ha la finalità di valorizzare i prodotti certificati e tipici della regione attraverso un piatto ‘popolare’ come la pizza, in abbinamento a birre agricole e vini marchigiani. Conduttore e guida di questa e delle altre serate a tavola (l’inizio è sempre alle 20,30) è Otello Renzi, sommelier ed enogastronomo, che evidenzia: "Gli appuntamenti di ‘Pizze di Marca’ sono complessivamente 37 e riguarderanno l’intera regione. Il debutto, che ha riscosso notevole successo, si è tenuto il 22 giugno al ‘Capriccio’ di Monsano del pizzaiolo Angelo Tantucci, in abbinamento ai vini Umani Ronchi; mentre stasera tocchera al ‘pizzAB’ di Marzocca creata da Alberto Berardi, figlio d’arte, perché il papà è il compianto ristoratore Ilario Berardi di Falconara. Tutti i prodotti usati – aggiunge –, dalle farine al fior di latte-mozzarella, sino alle farciture, sono rigorosamente marchigiani, tipici o certificati". E così sarà anche venerdì a ‘La Palomba’ dove la cuoca e pizza-chef Adele Cerisoli proporrà 4 pizze in degustazione (‘Armida’, ‘Baccalà e Paccasassi’, ‘Porchetta’, ‘Ducale’) in abbinamento alle birre ‘Rola’ e Ripa’ di Oltremondo e il vino ‘Guerriero Bianco’ griffato Guerrieri. A chiudere, coppa alla moretta e amarene di Cantiano (35 euro, prenotazione allo 0721.97105).

Sandro Franceschetti