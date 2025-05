"La panchina" e le trame di Calvino. L’Accademia mette in scena la città

L’Accademia di Belle Arti di Urbino da dietro le quinte torna direttamente in scena: oggi e domani, con due performance al giorno, sarà infatti sul palco la nuova produzione teatrale curata dalla scuola di scenografia dell’Istituto, intitolata ‘La Panchina’. Le repliche, tutte a ingresso gratuito, sono fissate per oggi alle 17 e alle 19,30 e domani alle 18 e alle 21, tutte nell’Aula Teatro in via Timoteo Viti 1.

Liberamente tratto dall’omonima opera scritta e messa in scena da Italo Calvino e Sergio Liberovici una sola volta, a Bergamo nel 1956, lo spettacolo è ispirato al libro dello stesso Calvino ‘Le Città Invisibili’. Un omaggio, nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, a Calvino autore teatrale, un lato quasi sconosciuto della sua ricerca artistica. L’allestimento è stato realizzato da studentesse e studenti dell’accademia: più di 30 gli allievi coinvolti che hanno prodotto scene, costumi, curato le luci, l’audio, l’organizzazione e il progetto grafico dello spettacolo, che è nato da un workshop con Alessandra Premoli, che ne firma la regia. In scena gli attori Claudio Tombini, Lucia Corna e Piero Lanzellotti, insieme agli allievi della scuola di Scenografia, con un’incursione di Musica Arabita. Lungo e articolato il percorso negli anni degli apprendisti scenografi: "Tappe fondamentali, alcuni anni fa – ricorda il presidente della scuola di scenografia Massimo Puliani – le collaborazioni con il Rossini Opera Festival e la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano. L’anno scorso invece al Teatro Sanzio di Urbino abbiamo allestito una mise en espace da un romanzo di Paolo Volponi con Neri Marcorè. Quest’anno lo spettacolo scelto, che rientra anche nel progetto Pnrr Metaverso Raffaello, ha voluto esaltare lo spazio didattico dei locali in via Viti, per un’esperienza ‘immersiva’ nell’Aula Teatro che è il nostro ‘Piccolo Teatro di Urbino’ dove far emergere le trame letterarie dell’incommensurabile inventiva di Italo Calvino".

Oltre a Puliani, hanno coordinato i lavori i docenti Emiliano Pascucci, Giuseppe Stellato, Paola Mariani, Maria Rosaria Tartaglia e Enzo Mologni. "Il pubblico è invitato ad un viaggio immersivo: entra dalla città nella città – dice la regista – che è la stessa, eppure è un’altra. Una città immaginata da qualcuno, da molti, ma allo stesso tempo si è anche nella città reale. Nella città del Teatro". I posti sono limitati, prenotazione al numero 3514139648.

Giovanni Volponi