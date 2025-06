La Panoramica: 16ª edizione della gara podistica nel parco San Bartolo

Ci siamo. Oggi è in programma La Panoramica, gara podistica, giunta alla 16^ edizione e valida per il 3° Memorial Sandro Pandolfi, organizzata dall’Asd Atletica Banca di Pesaro – Rg Infissi. La gara si snoda attraverso il paesaggio mozzafiato del parco Naturale San Bartolo, e, quest’anno, oltre ad aver mantenuto l’originale percorso della 21 km che parte da piazza Valbruna a Gabicce Monte per poi terminare in piazza Europa a Baia Flaminia ha affiancato una distanza di 13 km con partenza ai piedi del Castello di Fiorenzuola di Focara. Inoltre si potrà partecipare anche ad una camminata di circa 4/5 km.

Anche quest’anno, la medaglia per i concorrenti è in legno ecologico naturale proveniente per il 95% da legno riciclato che rappresenta, per gli organizzatori un impegno di sostenibilità e rispetto per l’ambiente. Alla medaglia sono affiancati dei trofei, sempre in legno riciclato per onorare i primi classificati di ogni categoria. Parte del ricavato della gara andrà all’associazione Aido Onlus Pesaro con la quale c’è un rapporto di collaborazione da anni.

Inoltre partecipano anche i Road Runner che si uniranno, sia nel percorso della 21 che della 13 chilometri, in un’atmosfera di festa, divertimento e inclusione, dove lo sport diventa strumento di condivisione, gioia e partecipazione per tutti. Il pacco gara, che contiene prodotti alimentari di qualità e che verrà consegnato ai partecipanti durante il ritiro pettorali, è offerto da Spazio Conad di Pesaro. Le maglie per lo staff sono state donate da RG infissi mentre le maglie per gli atleti da King sport. Hanno, inoltre, contribuito all’organizzazione altri sponsor tra cui il principale che è la Banca di Pesaro. La partenza sarà alle 9 sia in Piazza Valbruna a Gabicce Monte che a Fiorenzuola.

Luigi Diotalevi