La Panterissima: 7ª edizione della gara ciclistica a Pesaro con novità del Gran Premio delle Colline

Domani torna "La Panterissima" gara ciclistica di mezzofondo giunta alla 7ª edizione, organizzata dalle Pantere Rosa Pesaro, che per gli sprinter aggiunge la 1ª edizione del Gran Premio delle Colline. Un percorso di 78 km che torna all’antico, con partenza fissata a Villa Fastiggi: "Infatti lo slogan è radici nel passato, ruote nel futuro" spiega la presidente delle pantere Luigina Montanari. "Il nostro scopo primario è l’aggregazione – dice Brunella Tedeschi -, ci aspettiamo tanta partecipazione e pubblico".

Il ritrovo è fissato alle 7.30 in via Fratelli Cervi, davanti alla sede della Bcc, main sponsor dell’evento: è possibile iscriversi fino a pochi minuti prima della partenza che, per la mediofondo, sarà data alla francese, dalle 8 alle 8.30 mentre per il Gran Premio delle Colline tassativamente in gruppo alle 8.30. Un solo controllo per il mediofondo, nel parcheggio del mercato di Gabicce Mare entro le 10.30 mentre l’arrivo sarà in Piazza Lombardi, sempre a Villa Fastiggi, seguito dal ristoro al Circolo Arci.

Il Gran premio delle Colline è concentrato nei 2,5 km che separano Padiglione da Pozzo Alto, poi da Monteluro il percorso si ricongiunge con la mezzofondo che toccherà angoli stupendi del territorio, fra i quali la Panoramica. Elogi dal sindaco Biancani: "Brave a proporre eventi legati alla bicicletta, promuovendo uno stile di vita sano e la scoperta del territorio in amicizia" e dall’assessore allo sport Della Dora: "Il valore sociale dello sport lo vivete davvero, sarà una giornata di festa". Con un pensiero per l’Avis, che allestirà il suo banchetto.

e.f.