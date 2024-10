La Paolini e i costi per sistemarla:: "Dove troviamo gli 8 milioni?"

"Il piano per la valorizzazione della Caserma (a maggio trasferita a titolo gratuito dal Demanio al Comune) prevede un impegno di spesa di 8 milioni di euro: una decisione presa dalla precedente amministrazione senza alcun confronto con la città e con il consiglio comunale". Così nel consiglio comunale di giovedì sera, l’assessore Alberto Santorelli ha risposto all’interrogazione del Pd che chiedeva quando gli atti per perfezionare il trasferimento della Caserma sarebbero stati portati in consiglio comunale.

In quell’interrogazione si ricordava come "l’operazione fosse stata un successo della giunta Seri dopo 20 anni di tentativi da parte di tutte le altre amministrazioni comunali".

L’assessore Santorelli in consiglio ha risposto accusando il centrosinistra di "aver delineato un importante impegno finanziario senza un atto di indirizzo di giunta o del consiglio comunale e senza alcun confronto nelle commissioni consiliari".

E ancora l’assessore Santorelli: "Parliamo di un piano finanziario che impegnerebbe l’Amministrazione comunale per 8 milioni di euro da attingere tramite mutuo, alienazioni e avanzo di bilancio". Nonostante la preoccupazione per trovare le risorse economiche per la sistemazione dell’immobile, la nuova giunta ha assicurato che presto saranno portati in consiglio tutti gli atti.

Il problema, ora, è individuare le risorse da investire nell’ex struttura militare, considerato che gran parte dei 9 milioni di euro di avanzo di bilancio sono già stati impegnati e " i mutui – ha ricordato Santorelli – vanno ad incidere sulla spesa corrente". L’assessore ha poi citato i 170 mila euro che la giunta ha deciso di spendere per aumentare il numero dei parcheggi e migliorare la pubblica illuminazione: "Con quelli – ha detto ancora Santorelli – sarà rimossa la vegetazione spontanea che ha invaso il perimetro dell’immobile, sarà installato un nuovo sistema di illuminazione, sarà sistemata una porzione del parcheggio, rifatto l’asfalto deteriorato, rimosse le recinzioni, pulito il piazzale e installata una nuova segnaletica orizzontale".

an. mar.