La Papalini riparte con Maretto nel motore

Inizia in modo molto positivo il 2024 per l’under 19 Papalini della Carpegna Prosciutto, che nella prima giornata di ritorno batte in trasferta Stars Basket Bologna 66-83 grazie a un grande terzo quarto. Con la vittoria della Stamura Ancona a Forlì, ora si trova a +4 sulla seconda in classifica. La partita inizia non senza difficoltà per la formazione guidata da coach Luminati, che chiude sul 17-21 il primo quarto prima di sorpassare all’intervallo sul 37-44. È il terzo quarto però a fare la differenza, dove la VL piazza un mortifero parziale di 13-31 che la porta a +25, permettendole di gestire gli ultimi dieci minuti pur segnando solo 8 punti. Miglior marcatore Maretto con 21 punti, seguito da Giovanni Sablich con 14 e Stazzonelli con 11. E poi: Aloi 9, Di Francesco 8, Sparacca 2, Colotti 5, Ghiselli 4, Stazi 6 e Siepi 3.

Continuano invece le sconfitte per il Bramante under 19, che rimane così all’ultimo posto. A condannare la banda di coach Nicolini in casa Fortitudo sono i quarti parziali. Prima nel secondo, dove finiscono a -15 e infine l’ultimo dove la rimonta fino a -7 è resa vana dai 31 punti del fortitudino Natalini. In under 17, turno di riposo per la VL di Mattia Costa nel penultimo turno del girone B, mentre gioca e vince la propria partita la Delfino a Metauro 56-78, salendo così al quarto posto, superando Foligno. Perde nel girone A invece il Bramante a Matelica 93-78, fallendo l’aggancio al terzo posto del Porto San Giorgio.

Nel weekend prossimo infine è prevista la ripartenza per l’under 15, con la Carpegna Prosciutto, appaiata a 20 punti con Ancona, di scena a Jesi e l’Italservice Loreto alla ricerca dei primi due punti a Civitanova.

Leonardo Selvatici