La Papalini Under 19 ritenta la scalata ai vertici

La squadra più vincente della Papalini Vuelle è pronta per tentare di nuovo la scalata alle finali nazionali della categoria Under 19. E’ il terzo anno consecutivo che la formazione allenata da Giovanni Luminati tenta di arrivare il più lontano possibile nella kermesse che dal 29 aprile al 5 maggio si giocherà a Chiusi.

Pur non avendo toccato i record di imbattibilità dell’anno scorso nel girone e[/EMPTYTAG]liminatorio e nella Next Gen, la formazione 2005, ha conquistato in anticipo la fase finale, pur essendo stata sconfitta in due partite all’overtime. Il 4° posto conquistato l’anno scorso ad Agropoli rimane il risultato di confronto. "Siamo contenti di partecipare anche quest’anno alle finali nazionali di Chiusi e Chianciano – dice Luminati –, dove arriviamo dopo un buon anno di lavoro, sia dal punto di vista individuale che tecnico. Alcuni ragazzi del 2004 e 2005 hanno già partecipato alle finali dello scorso anno e per molti di loro sarà l’ultima, quindi ci terranno a fare bene. Si affacciamo per la prima volta i classe 2006 e sarà davvero una grande esperienza".

I 2005 biancorossi (Aloi, Di Francesco, Giovanni Sablich, Siepi e Colotti) hanno appena completato il campionato di serie C con il Basket Giovane raggiungendo la salvezza nella serie che l’anno scorso avevano conquistato dalla D con il Real Pesaro. Ora i cinque ragazzi potranno pensare solo alle finali nazionali, insieme al trio dei 2004. Ovvero il già rientrato Umberto Stazzonelli (foto), che ha concluso l’esperienza in serie B nazionale alla Brianza Casa di Lissone, al forte Octavio Maretto, chiamato al doppio lavoro con gli allenamenti della serie A e al play Elia Sgarzini, che dovrà poi giocare i playoff in B interregionale col Bramante. Dei tre citati, solo due potranno entrare contemporaneamente in campo.

"Il girone con Firenze (esordio con Pesaro lunedì alle 20), Casalpusterlengo (emerso dagli spareggi) e Treviso – sottolinea Luminati – è sicuramente competitivo e sarà per noi un bel banco di prova per valutare le nostre ambizioni". A differenza dell’anno scorso, nella fase finale partecipano otto società di serie A. Con Pesaro e Treviso ci sono Derthona, Venezia, Varese, Pistoia, Milano e Trento. Milano dopo la Next Gen gode dei favori del pronostico ma in tanti puntano allo scudetto e ai premi.